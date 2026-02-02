Ya es oficial, David Rodríguez se separa de Anabel Pantoja y pone rumbo a Córdoba: la última hora sobre el futuro del fisioterapeuta

A pesar de que fue a finales de 2025 cuando Isabel Pantoja abandonó definitivamente Cantora -ante su salida a subasta por su deuda de 2 millones de euros- para comenzar una nueva vida en Canarias junto a su hermano Agustín, hasta ahora no existían imágenes de la tonadillera en esta 'etapa de transición' en Gran Canaria antes de cruzar el charco para instalarse definitivamente en algún país de Hispanoamérica entre los que suenan con fuerza Puerto Rico o México.

Ha sido el programa 'Fiesta' el que ha localizado a la madre de Kiko Rivera en el que se ha convertido en su nuevo hogar, un chalet de unos 2.000 metros cuadrados en una exclusiva urbanización del sur de la isla, en la que como ha asegurado el programa está haciendo una vida normal en la que no se esconde y se ha dejado ver en varios restaurantes de los alrededores en compañía de su mano derecha.

Mientras que el aspecto de Isabel es el mismo de siempre -aunque con su larga melena oscura con más canas de lo habitual- en el vídeo emitido por el magazine de Mediaset presentado por Emma García, en el que se le ve con ropa cómoda, un café en la mano y sus características gafas de sol negras, sí ha llamado la atención la desmejoría de Agustín, bastante más delgado que en sus últimas apariciones y con una barba larga cuajada de canas.

Se desconoce si la artista está aprovechando su paso por Gran Canaria para ver a su sobrina Anabel Pantoja, que ha regresado a su residencia en Arguineguín con su hija Alma tras varios meses en Madrid por su participación en 'Bailando con las estrellas'. Algo que no ha querido aclarar su novio David Rodríguez a su regreso a Sevilla para cumplir con sus compromisos como fisioterapeuta en Córdoba tras haber disfrutado del fin de semana en la isla con la influencer y su pequeña.

Muy serio, el cordobés ha ignorado las preguntas de la prensa y no ha revelado si ha podido ver a Isabel -aunque su relación sería nula desde que trabajó con ella durante su gira por América a principios de 2023-, cómo se encuentra Anabel, ni si tienen novedades sobre la prórroga en la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija cuando fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en enero de 2025.

A la espera de esclarecer los hechos con las pruebas médicas que se le han practicado a la niña este tiempo, no será hasta el próximo junio cuando la jueza comunique a la sobrina de la cantante y a su pareja si se archiva el proceso o si, por el contrario, tendrán que ir a juicio. Una espera que parece que David no está llevando demasiado bien, ya que ha llamado la atención su seriedad y gesto contrariado a su vuelta a Sevilla tras disfrutar de unos días en Canarias con Anabel y Alma.