Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio

El tiempo para entregar el mayor bote de la historia de Pasapalabra ya ha terminado. Rosa y Manu competirán por el millonario premio y ya es oficial cuándo se entregará.

La cadena, Antena 3, está jugando al despiste con la intención de que el público vea todos los programas, pero en El Hormiguero han adelantado cuándo se entregará finalmente el ansiado premio.

Y será este jueves, ya que al anunciar a los invitados que visitarán el programa durante la semana siguiente, Pablo Motos anunció que Manu Pascual y Rosa Rodríguez, concursantes de Pasapalabra, visitarán el programa el jueves. Una práctica que ya han llevado a cabo en otras ocasiones en las que se había entregado el bote del programa.

Porque, como viene siendo habitual, el bote no se entregará durante la emisión normal de Pasapalabra, sino en horario de prime time, es decir, una vez que termine El Hormiguero. En lugar de emitirse un programa normal a la hora habitual, lo que harán será emitir un especial con los dos protagonistas del programa.

Además, seguramente los concursantes también aparezcan en otros programas de la cadena como invitados para contar su experiencia.

Concursantes

Y es que, gane Rosa o gane Manu, Pasapalabra despedirá a ambos concursantes, así que el viernes Pasapalabra comenzará con dos nuevos concursantes en liza por hacerse con el rosco y, por tanto, el nuevo bote de Pasapalabra.