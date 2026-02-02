Ruptura sin precedentes en Fiesta: Gloria Camila, devastada tras salir a la luz la reconcilaición

A pesar de que Gloria Camila no quiere poner etiquetas a su relación con Álvaro García, su romántico viaje a Venecia con el cantante gaditano dos meses después de su ruptura ha desatado los rumores de reconciliación en la pareja: "No hemos vuelto, pero nos estamos viendo. Estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y y está. Me he ido a Venecia con él, me apetecía y bueno, estuve bien, estuve a gusto. Y ya está, chicos. Es que no os puedo decir más de lo que dije. Todo bien. Estamos viendo a ver qué tal" confesaba hace unos días la hija de José Ortega Cano con una sonrisa que refleja lo ilusionada que está ante su segunda oportunidad con su exnovio.

Quien parece que no está demasiado contento es Manuel Cortés, con el que llevaba semanas especulándose que Gloria Camila podía tener algo más que una amistad, y que no dudaba en lanzar un demoledor dardo a la tía de Rocío Flores tras salir a la luz su escapada a la ciudad italiana con Álvaro, compartiendo en su cuenta de Instagram una historia de los canales venecianos añadiendo "¡Dios, me encanta Venecia!", en el que muchos han visto cierto resquemor hacia la hija de Rocío Jurado.

Un zasca al que la colombiana ha reaccionado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. "Ah, pues muy bien. A mí me gusta mucho Venecia, la verdad es que me ha gustado, y Murano también es muy bonito, y un viaje que además me apetecía mucho. Solo me queda Florencia y bueno, no te puedo decir nada más. Yo no he dicho que hayamos vuelto, estamos fluyendo. Que todo fluya y que nada influya" ha sentenciado visiblemente sorprendida.

Horas después, Gloria Camila se ha sentado en el plató de 'Fiesta' y ha protagonizado un tenso reencuentro con Raquel Bollo en el que además se ha llevado un 'rapapolvo' de Emma García por su reacción cuando le ha preguntado por su reconciliación con Álvaro.

"No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia, yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro, hemos un viaje y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía" expresaba incómoda la hija de Ortega Cano antes de que la presentadora se plantase muy enfadada: "Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar, porque a mí me importa una mier.. también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar", ha exclamado.

Un momento en el que Gloria se ha derrumbado y ha roto a llorar en directo porque "no entiendo la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta. Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo" ha sentenciado.

A su lado, una Raquel Bollo que no ha dudado en salir en defensa de su hijo y justificar el dardo que ha lanzado en redes a Gloria. "Hay que ponerse en la piel de cada uno. Tenemos que recoger lo que sembramos y si tú siembras alguna molesta, que no sé cuál sería, en otra persona, esa persona tiene derecho a expresarla. Tenemos una edad en la que podemos hacer lo que queramos en todo momento, pero también nos arriesgamos a que si causamos dolor o molesta en otra persona que es prudente, pues se ha expresado así porque no le ha hecho gracia. Eso lo tendréis que hablar vosotros" ha zanjado dejando entrever que efectivamente Manuel está dolido por el viaje de la colombiana a Venecia con su ex.