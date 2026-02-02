El trabajo real de Rosa Pasapalabra, tras cientos de programas: la concursante vuelve a la realidad tras lo ocurrido con el histórico bote

Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

El próximo jueves llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. Con o sin bote, Rosa Rodríguez se ha convertido en uno de los grandes referentes de Pasapalabra. Como concursante, es un ejemplo de superación. Como mujer, es quien ha llegado más lejos: 300 programas en los que ha roto todas las estadísticas.

Hay muchos motivos que avalan a Rosa como merecedora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Su evolución es una de las más extraordinarias que se han visto en el concurso. Llegó siendo muy buena pero se ha convertido en maestra. Se ha curtido a base de 'rosadas', como ella misma ha llamado a sus lapsus, y de duelos ante un rival tan exigente como Manu. Por eso, ha llegado a este punto, con el bote alrededor de los 2,7 millones de euros, en su mejor momento, tras un arranque de año espectacular.Suyo es el 24 más reciente, el pasado 23 de diciembre. Entre los puntos fuertes de la coruñesa de origen argentino destaca su valentía, y eso en El Rosco es clave. Sólo quien se atreve a arriesgar puede llegar a ganar el bote y Rosa es de las que va a por todas. Aunque ha aprendido a ser prudente, su rasgo más sobresaliente es la impulsividad. De ahí que sea discípula aventajada del 'primervueltismo'.

Si algo tiene Rosa es carisma, lo que en Pasapalabra se manifiesta en capacidad para crecerse ante la adversidad. La estadística muestra que, en gran parte de sus duelos contra Manu, ha llegado en desventaja de tiempo. Sin embargo, la gallega convierte cada segundo en oro.

En una etapa de mucho movimiento en la Silla Azul, apareció Rosa Rodríguez para aportar estabilidad y marcar una etapa en Pasapalabra. Profesora de inglés y español, esta aspirante procedente de La Coruña apareció con una gran sonrisa y con mucha dulzura, tanta como el bizcocho de limón del que presumió ante Roberto Leal como buena cocinera y especialmente repostera.

Ya como concursante, jugó su primer Rosco por un bote de 880.000 euros. Cuando Roberto Leal le preguntó qué haría con ese dinero, Rosa sorprendió con una dedicatoria que dejaba ver tanto su carácter familiar como detalles de su pasado: “Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos”, ha afirmado. Pocos programas más tarde, reveló que realmente nació en Argentina.Cuando era muy pequeña, su familia se trasladó a Galicia. En su primer duelo contra Manu, Rosa terminó con 20 aciertos y un fallo. Lo mejor fue la sensación que dejó de valentía y de saber exprimir cada segundo.