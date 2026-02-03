Cambio de hora en Pasapalabra: Antena 3 retrasa la esperada entrega del bote

En poco más de 24 horas sabremos si Manu o Rosa forman parte del Olimpo de Pasapalabra. Uno se convertirá en millonario y hará historia con el bote más alto entregado hasta la fecha. El otro se marchará a su casa con el dinero acumulado y la sensación agridulce de haberlo dado todo en el programa pero, tras cientos de programas, no haber logrado los más de 2,7 millones en juego.

¿Cuándo ocurrirá este momento? Pablo Motos ha dado una de las primicias de la temporada en El Hormiguero. El presentador ha desvelado, en exclusiva, que el mayor bote de la historia de Pasapalabra se entregará este jueves, en una noche que promete ser histórica.

Tal y como ha explicado Pablo, Antena 3 ha preparado una programación especial. El desenlace del legendario duelo se emitirá justo después de El Hormiguero, en prime time, en una noche diseñada para hacer historia. Pero la emoción no acaba ahí. Antes de conocer quién se hará con el bote, ambos acudirán al programa. Con un bote que supera los 2.700.000 de euros, Pasapalabra se prepara para cerrar una de sus etapas más emocionantes. La expectación es máxima y todo apunta a que este jueves Antena 3 vivirá una noche histórica.

La cadena modificará su horario para emitir esa victoria en prime time. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, , Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a Óscar y Moisés antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico. Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión.

Sin desmerecer a Rosa, lo de Manu ha sido una auténtica gesta. Sólo un día después de que Óscar ganara el bote en El Rosco, comenzaba a participar en Pasapalabra un joven de 27 años. Era el 16 de mayo de 2024 y Manuel Pascual no sabía entonces que llegaría a vivir más de 400 programas como concursante.

Al presentarle, Roberto Leal explicó que era licenciado en Psicología y procedente de Madrid, aunque Manu se apresuró a concretar que de Collado Villalba. Con la misma seguridad, afirmó que iba "a por todas". Lo demostró en su primer Rosco, dejando motivos para sospechar ya entonces que era mucho más que bueno: dejó a todos atónitos con un primer turno de 17 aciertos. En su primer día en Pasapalabra, Manu jugó por un bote que, como él, empezaba una nueva etapa desde los 100.000 euros. "Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando", afirmó sobre sus objetivos.