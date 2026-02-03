Una colaboradora de Vamos a ver, víctima de una estafa online: "Empecé a recibir mensajes de mujeres"
No es el primer famoso al que le ocurre algo parecido
Adriana Dorronsoro, colaboradora de Vamos a ver, ha denunciado ser víctima de una estafa online: "Empecé a recibir mensajes de mujeres".
Y es que, tal y como contó en el programa de Telecinco, han suplantado su identidad para vender pastillas adelgazantes. Todo eso a pesar de que la periodista nunca ha usado este producto.
Todo ocurrió cuando Dorronsoro comenzó a recibir mensajes al respecto en sus redes sociales: "Me enteré porque empecé a recibir mensajes de mujeres sobre todo que querían esas pastillas".
De este modo, han usado fotos suyas para vender unas pastillas donde aseguran que la periodista se había quitado 52 kilos en tres meses. "Me parece algo muy serio, es un tema de salud que afecta a muchas mujeres; yo, por ejemplo, que he estado toda mi vida con dietas, muchas veces te agarras a cualquier cosa que te prometa adelgazar más y me parece tremendo que se hagan estas estafas porque estás jugando con la salud de la gente, ya que no sabemos este producto ni qué es lo que tiene", aseguró.
Una práctica muy habitual
No es el primer famoso al que le ocurre algo parecido, eso viene a ser una práctica muy habitual entre los estafadores.
