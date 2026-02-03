Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lágrimas de Mar Flores al oír a Carlo Costanzia hablar de su paternidad con Alejandra Rubio: "Me pilló en un momento en el que no tiene que ser"

El influencer y la modelo se reencuentran en su nueva aventura televisiva

EP/F. L.

Mientras cobran fuerza los rumores de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia podrían estar esperando su segundo hijo un año después del nacimiento de su primogénito, Carlo Jr, el actor continúa destapando una faceta suya hasta ahora desconocida en 'Decomasters', el programa de interiorismo y reformas de TVE en el que participa junto a su madre, Mar Flores.

Este lunes se ha emitido la segunda entrega del concurso y, casualidades de la vida, el yerno de Terelu Campos se ha sincerado como nunca sobre su paternidad; ha revelado cómo reaccionó a la noticia de que su novia estaba embarazada apenas dos meses después de empezar su relación, y qué supuso para él la llegada de su hijo en uno de los momentos más complicados de su vida, emocionando hasta las lágrimas a la modelo.

Durante una de las pruebas de exteriores con Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, el actor que interpreta a Fidel en 'Aída y vuelta' le ha confesado que le ha sorprendido su carácter cercano y no ha dudado en preguntarle por su faceta como padre. "Doy una impresión un poco dura, soy alto, grande, los tatuajes... pero soy blandito, sí" ha asegurado.

Ante la atenta mirada de Mar, Carlo se ha sincerado sobre cómo fue el día en el que descubrió que Alejandra estaba embarazada, revelando que "en mi caso no fue buscado, entonces casi me da un infarto. El corazón se me paró".

"No estaba en la mejor situación para ser padre porque todavía estaba en prisión, estaba en tercer grado. Yo trabajaba fuera, pero tenía que dormir allí todas las noches", ha explicado, sin ocultar lo "duro" que fue para su novia porque "durante todo el embarazo yo no dormía en casa. Fue muy duro, pero ella es súper fuerte".

"Yo tenía claro que quería ser padre, pero en su debido momento. Digamos que me pilló en un momento en el que no tenía que ser. Pero al final su llegada es lo mejor que me puso pasar" ha reconocido con la voz entrecortada, emocionando a Mar hasta el punto de que ha tenido que parar lo que estaba haciendo para enjugarse las lágrimas.

Y es que, como ha dejado claro, tener a Carlo Jr. "me ha cambiado la vida por completo. Creo que también me ha servido mucho para entender la parte de mis padres". "Desde luego, nos ha vuelto a unir. Somos los dos muy cabezones", ha añadido en referencia a su madre, que llorando ha desvelado orgullosa que el pequeño "es un copia y pega" de su hijo.

TEMAS

