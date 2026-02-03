Marta Peñate da marcha atrás a sus planes tras la advertencia de sus seguidores: "Me ha dado una bajona"
La colaboradora lo ha compartido en sus redes sociales
Todo el mundo conoce las intenciones de Marta Peñate de ser madre, algo que le está costando más de la cuenta y que hace que sus seguidores en las redes sociales estén muy pendientes de su estado de salud. Pues hoara la colaboradora de televisión ha tenido que dar marcha atrás a sus planes tras la advertencia de sus seguidores: "Me ha dado una bajona".
Y es que Marta compartió con sus seguidores que se había comprado por internet unos originales vasos de cristal con una figurita en su interior.
Sin embargo, sus seguidores le advirtieron rápidamente sobre ese tipo de vasos y los problemas que podían tener para su salud, ya que se trataba de unos vasos muy frágiles y corría el riesgo de tragarse el cristal.
Advertencia
Así que después de leer todos los comentarios, la colaboradora aseguró que "me ha dado una bajona, no los pienso usar más". Y lanzó una advertencia a sus seguidores: "No los compréis, a ver si vais a morir por mi culpa".
