Última hora sobre el bebé de Alejandra Rubio: la hija de Terelu Campos está desaparecida en televisión

Silencio absoluto en el entorno más cercano de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia después de que la web 'Libertad digital' haya publicado este fin de semana que la pareja estaría esperando su segundo hijo solo 14 meses después del nacimiento de su primogénito Carlo Jr.

Y aunque la nieta de María Teresa Campos y su novio no han confirmado ni desmentido la noticia, la imagen que compartieron en sus respectivas redes sociales de la cena con la que celebraron su segundo aniversario de relación -y en la que se veía al hijo de Mar Flores con una copa de champagne mientras la de Terelu tomaba un vaso de agua-, y la reacción de sorpresa de Alejandra cuando Bibiana Fernández la felicitó por su bebé el pasado viernes en el plató de 'Vamos a ver' (refiriéndose a su primer hijo, ya que no se veían desde hace más de un año) serían para muchos pistas de que en breves anunciarán que están a punto de ampliar la familia.

Con la sobrina de Carmen Borrego 'desaparecida' y sin acudir al programa de televisión en el que colabora -se especula que quizás negociando revelar su embarazo vía exclusiva en portada de alguna conocida publicación a pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que no vende su vida privada- todos los focos están puestos en su madre, que ha reaparecido con muy mala cara y sin ganas de hablar ante las cámaras.

Terelu

Más seria que nunca, con las ojeras profundamente marcadas y sin gota de maquillaje, Terelu abandonaba un centro de estética cercano a su domicilio haciendo oídos sordos a las preguntas sobre el posible embarazo de Alejandra. A pesar de que ha confesado en más de una ocasión que convertirse en abuela es una de las mejores cosas que le han pasado, la presentadora ha dejado en el aire si está feliz por la llegada de un nuevo nieto, caminando cabizbaja hasta el coche que la esperaba sin decir ni una palabra.