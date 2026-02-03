Última hora sobre el embarazo de Alejandra Rubio: Mar Flores se pronuncia tras los rumores

Se ha convertido en una de las noticias (sin confirmar) más comentadas de los últimos días. Según 'Libertad digital' Alejandra Rubio y Carlo Costanzia estarían esperando su segundo hijo coincidiendo con su segundo aniversario de relación, y tan solo 14 meses después de convertirse en padres del pequeño Carlo Jr.

Mientras la pareja guarda silencio -un claro indicio para muchos de que la nieta de María Teresa Campos está embarazada, ya que sino no habrían dudado en desmentirlo-, y se especula con que la 'desaparición' de la colaboradora del plató de 'Vamos a ver' podría deberse a que estaría negociando anunciar su nueva maternidad vía exclusiva en portada de alguna conocida revista-, Mar Flores ha reaparecido de lo más esquiva ante las cámaras.

La modelo salía de una tienda cercana a su domicilio en la capital protegiéndose de la lluvia bajo la voluminosa capucha de pelos de su chubasquero cuando, al ver a la prensa ha decidido usar la vieja técnica del la llamada y se ha colocado el teléfono en la oreja simulando que estaba manteniendo una conversación "y no te puedo atender, lo siento".

Apretando el paso, Mar ha repetido una vez más que lo sentía mucho pero estaba "en una llamada" y ha dejado en el aire cómo se ha tomado la noticia de que podría volver a ser abuela, y si ha podido hablar con Carlo y Alejandra para darles la enhorabuena.

Aunque ahora guardan silencio, el protagonista de 'Toy Boy' se ha sincerado precisamente este lunes en la segunda entrega de 'Decomasters' -programa de interiorismo y reformas en el que concursa como pareja de su madre- sobre qué significó para él convertirse en padre: "No fue buscado y casi me da un infarto. El corazón se me paró. No estaba en la mejor situación para ser padre porque todavía estaba en prisión, estaba en tercer grado. Yo trabajaba fuera, pero tenía que dormir allí todas las noches. Fue muy duro para Alejandra, pero ella es súper fuerte" se ha sincerado, emocionando a Mar hasta las lágrimas al confesar que su bebé "es lo mejor que me pudo pasar, me ha cambiado la vida por completo". ¿Estará a punto de repetir la experiencia?