Un youtuber predice quién va a ganar el bote de Pasapalabra este jueves: "Lo dan a entender en las promociones"

No queda nada para conocer quién se llevará el millonario bote de Pasapalabra en Antena 3. Será este jueves en horario de prime time, después de El Hormiguero, y un youtuber asegura saber quién va a ganar el bote: "Lo dan a entender en las promociones".

Estamos hablando del canal de Youtube CadenaJuanjoVlog, quien ha publicado el vídeo "El ridículo final de Rosa tras ganar el botel final de Pasapalabra de Roberto Leal a Manu". Aquí, el youtuber destaca que ha habido polémica porque Antena 3 ha avisado con mucho tiempo de que el bote ya estaba en manos de uno de los dos concursantes.

Pero no solo eso, explica que en los vídeos de la promoción, donde están poniendo imágenes del día en que se consiguió completar el rosco de Pasapalabra "dan a entender que Rosa es la ganadora". Eso sí, el youtuber asegura que también podría ser una forma de "trolear" a los espectadores y que finalmente Manu se hiciese con el triunfo.

Sin embargo, el youtuber considera que "es improbable que sea Manu" el que se haga con el bote millonario.

Polémica

Otra polémica que explota el youtuber en su vídeo es la decisión de cambiar el horario de emisión del concurso para entregar el bote, asegurando que son muchos los fieles espectadores del formato en su tira diaria los que se quejan de que ahora no elijan ese horario para emitir la entrega del millonario premio.