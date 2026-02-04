Al descubierto la faceta más romántica de Manu en Pasapalabra y Roberto Leal dice "por favor"

Con 434 programas a sus espaldas y casi 270.000€ en su bolsillo, Manu se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Pasapalabra junto con Roberto Leal (presentador) y su fiel compañera y rival Rosa Rodríguez. Tras más de un centenar de programas juntos ya son historia del programa de Antena 3. Historia que, para desgracia de muchos, llegará a su fin el próximo jueves 5 de febrero con la emisión de la entrega de Pasapalabra en la que uno de los dos concursantes se hará con el millonario bote. Esto ocurrirá tras El Hormiguero, programa al que acudirán de invitados.

Tantos programas juntos convierten al roce en cariño y la química de ambos con el presentador es más que evidente. De las cuatro pruebas que emite el formato (Una de Cuatro, La Pista Musical, Palabras Cruzadas y ¿Dónde Están?), "La Pista Musical" es una de las más queridas por los espectadores y con las que más disfrutan las "celebrities" que cada semana acuden por invitación del programa. Con el gran conocimiento que tanto Manu como Rosa tienen en numerosos ámbitos, el programa no duda en retarles con las canciones más antiguas o quizás las más bailables, invitándoles a sacar su lado más melómano y guasón. Aunque ambos se muestren serios en El Rosco (prueba final), su largo bagaje en el programa les ha regalado momentos que les ha obligado a desmelenarse ligeramente ante la audiencia. Aunque, tras cientos de programas y un bote de casi 2,7 millones de euros, los televidentes ya saben que las apariencias engañan y La Pista Musical es una de las pruebas que más ha ayudado a conocerles.

En el último programa, Roberto Leal les propuso como primera pista el año 1961, pero ninguno de los dos se atrevió con la respuesta correcta. Manu Pascual aseguró tener "muchas (canciones) en mente" en esos instantes, ya que Leal aseguró "tienes algo y no me lo quieres decir". No es la primera vez que Manu se lleva el gato al agua con las canciones más vetustas. Tras varios intentos en los que probó suerte con otras canciones cubanas, terminó mostrando al público su lado más clásico acertando con "Camarera de mi amor", uno de los boleros más emblemáticos de Antonio Machín, un grande de la baladas románticas y los ritmos cubanos. Gracias a Machín, Manu consiguió llevarse dos segundos ante la atenta mirada de todo el plató de Pasapalabra.

Mañana jueves 5 de febrero, Antena 3 emitirá un especial "Rosa y Manu: un duelo de récords" (20:00h). Posteriormente a las 21:45h Pablo Motos invitará a El Hormiguero a Manu y Rosa para entrevistarlos y revivir los momentos más especiales del duelo más longevo del programa y uno de los más igualados. Tras su aparición en el programa de Motos, ambos concursantes se enfrentarán en un nuevo programa (23:00h) en el que se decidirá finalmente el nuevo ganador del bote de Pasapalabra. ¡No te lo puedes perder!

Orígenes del duelo

El 15 de mayo de 2024, Manu se sentó por primera vez en la "Silla Azul" para convertirse en concursante del formarto. Aunque mostró mucha convicción desde el inicio ha sorprendido a todos volviéndose el concursante con más victorias, con un total de 434 programas a sus espaldas. Tras varios meses en los que Manu se tuvo que enfrentar a rostros muy cambiantes, el 18 de noviembre de 2024 Rosa Rodríguez llegó para quedarse con casi 170.000€ acumulados hasta el día de hoy. Además, es oficialmente la primera mujer en alcanzar los 300 programas.

Manu llegó como un joven madrileño licenciado en Psicología tan solo un día después de que Óscar Díaz se llevase un bote de 1,8 millones de euros. Desde el primer minuto mostró seguridad y no le ha temblado el pulso en ningún momento. Rosa en cambio llegó medio año después. En varias ocasiones ha confesado que su familia ha tenido que sacrificar mucho para llegar hasta allí, mundándose a La Coruña desde Argentina siendo una niña. También ha deleitado a la audiencia con curiosas anécdotas como que el bote de Óscar lo vivió en una habitación de hotel con una empanada en mano. Su dulzura y eficacia en las distintas pruebas también han hecho que se haya ganado la simpatía de una buena parte de los seguidores del programa.

En caso de llevarse el bote, Manu ha confensado que será vital para construir un proyecto de vida con su pareja lejos de las ostentosidades. Para Rosa, ganar el mayor bote de la historia del concurso sería una oportunidad de oro para recompensar a sus padres por todo el esfuerzo realizado años atrás.

Ambos son muy queridos por la audiencia tras muchas tardes haciendo compañía frente al televisor, pero el duelo más longevo de Pasapalabra ya tiene ganador.