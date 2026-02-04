El desgarrador relato del escritor Javier Castillo tras perder a su madre solo después de la muerte de su padre: "No es justo; os juro que no lo es"

Javier Castillo, el autor de los bestsellers 'El juego del alma' y 'La chica de nieve', ha comunicado la muerte de su madre, su "mayor fan" y su "incrédula lectora". La pérdida resulta especialmente dolorosa, puesto que hace solo dos meses se había despedido de su padre. En una publicación desgarradora, el malagueño lamenta que la mujer que le dio la vida se haya ido "tan cerca de él, con tan poco tiempo para asimilar el golpe".

Hace muchos años, un poeta americano había escrito: "Crees que su muerte es lo peor que jamás pueda suceder, pero luego siguen muertos". En la carta que ya nunca llegará a su destinataria, Castillo intenta procesar lo que implica el fallecimiento de su persona querida: "Y aquí acaba todo. Sin tiempo para hacer todas esas cosas que dejabas para más adelante, cuando estuvieses algo mejor". La repentina pérdida deja una marca indeleble en el escritor que expresa su perturbación: "No es justo. Os juro que no lo es. Por más que lo intento soy incapaz de comprender por qué."

La madre de uno de los escritores más conocidos de España ha jugado un papel enorme en su carrera literaria. En sus momentos de éxito, Javier Castillo siempre reconocía la inspiración que le dio la mujer que lo "convirtió en escritor sin saber que lo hacía". En el cine Albéniz en Málaga, durante la presentación de su última novela, 'El susurro del fuego', ha dicho: "Voy a decir una cosa y me estoy emocionando pensándola. Y es que ha venido mi madre y es la persona que más feliz me hace que me admire".

En entrevistas y en eventos de promoción, le daba las gracias por su calma y ternura, confesando que su madre era (y seguirá siendo) la persona más importante para él, que a la par con su abuela tuvo un impacto decisivo en su identidad: "Soy lo que soy gracias a ellas". Ahora, en el doloroso mensaje de amor, le agradece a su progenitora el apoyo emocional que le brindó durante todo esto tiempo: "Estaba orgullosa, lo sé, me lo dijo cientos de veces. Creyó en mí cuando nunca fue capaz de creer en ella".

"Te marchas del mismo modo en que te conocí"

Con una aflicción profunda, el escritor malagueño reflexiona sobre la dualidad de la vida, recordando los momentos del primer encuentro con su madre y de su último adiós: "Y te marchas del mismo modo en que te conocí: mirándonos a los ojos, con mis llantos ahogados, aunque no me acuerde de aquella vez". La despedida reúne la tristeza y el afecto que persiste incluso en la muerte, sacando a la luz el lugar que siempre tendrá la madre del autor en su corazón y en su obra: "Adiós, mamá. Al fin respiras aire limpio. Al fin sólo escucharás tu propia voz. No dejes de leerme, allá donde estés. Aún me quedan muchos libros por escribir".

Finalmente, deja una posdata para los fans y los compañeros, agradeciéndolos por mensajes de cariño y pidiéndoles disculpas "por no tener fuerzas para responder".