El emotivo mensaje de Rosa en el que confiesa en qué gastará el bote histórico de Pasapalabra: "Mis padres lo sacrificaron todo para que yo tuviese la vida que tengo"

"Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, lo sacrificaron todo para que nosotros pudiésemos tener la vida que tuvimos. Y si ganara, la verdad es que me encantaría poder ayudarlos a ellos. Y luego, lo que sobre, si sobra algo, vivir con un poco de más tranquilidad. Seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila". Son las palabras que Rosa Rodríguez, aspirante a ganar el mayor bote de la historia de Pasapalabra, pronunció hace más de 300 programas, cuando aterrizó en el concurso, tras superar la Silla Azul.

Entonces, el premio que se jugaba era de 880.000 euros. Este jueves Manu o Rosa se llevará un bote de 2.716.000 euros. La profesora gallega, aunque nacida en Argentina, llegó a Pasapalabra con una gran sonrisa y mucha dulzura. Tan dulce como el bizcocho de limón del que presumió ante Roberto Leal que hacía como buena cocinera y especialmente repostera.

Programación especial

Rosa vivirá junto a Manu este jueves una noche histórica. Según ha revelado Antena 3, mañana habrá una programación especial dedicada a la entrega del mayor bote de la historia del concurso. Esa programación empezará a las 20.00 horas y continuará a las 21.45 con la presencia de los dos concursantes en "El Hormiguero", donde serán entrevistados en profundidad por Pablo Motos.

El broche de oro llegará a las 23.00 horas con el programa de Pasapalabra en el que uno de los dos logrará completar El Rosco y llevarse un bote de 2.716.000 euros.

Lo que dicen las estadísticas

¿Manu o Rosa? Es la pregunta que media España se está haciendo. Las estadísticas tienen clara la respuesta. Será Manu el ganador. El madrileño gana en todo a la gallega. Empezando por el número de programas, Manu lleva 433 frente a los 303 de Rosa. De ellos, Manu ha ganado 159; Rosa, en cambio, 94. De la misma manera, el joven madrileño perdió en 145 ocasiones (sobre el total de 433) y la profesora de Lengua Castellana y Literatura en 118 (sobre los 303 programas). Si se tienen en cuenta solo los Roscos Manu-Rosa, la balanza también se decanta del lado del joven: 118 los ganó, 94 los perdió.

Durante su año y medio en Pasapalabra, Manu firmó 129 empates, mientras que Rosa 91. Manu lleva 268.200 euros acumulados frente a Rosa, que suma 167.400. Hay más evidencias de que el madrileño es el claro favorito a conquistar el bote: en seis ocasiones se quedó a tan solo una letra de completar el Rosco. La coruñesa, por su parte, solo dos veces estuvo a punto de llevarse el bote.

Desde mayo de 2024

Manu llegó exactamente a Pasapalabra el 15 de mayo de 2024, un día después de que otro madrileño, Óscar Díaz, se llevase el bote, de 1,8 millones, es decir, la mitad de dinero del que está ahora en juego. Rosa aterrizó en el concurso que presenta Roberto Leal el 18 de noviembre de 2024. Así las cosas, Manu se coronaría en Pasapalabra después de casi dos años.