Gabriela Guillén pone a la venta enseres del hijo de Bertín Osborne y se encienden las alarmas sobre su situación económica: "El que no tenga problemas económicos, que tire la primera piedra"

¿Tiene Gabriela Guillén problemas económicos? A pesar de que después de meses de negociaciones la esteticien ha llegado a un acuerdo de manutención con Bertín Osborne por el hijo que tienen en común, Arian David -que el pasado 30 de diciembre cumplió 2 años-, parece que podría no está atravesando un buen momento a nivel económico.

Según ha revelado la periodista Leticia Requejo en 'El tiempo justo', la paraguaya habría decidido poner a la venta en una conocida plataforma de segunda mano varios enseres del pequeño como su trona o su sillita del coche, activando las alarmas acerca de si necesitaría dinero ante su silencio sepulcral cuando se le pregunta si el presentador está cumpliendo con lo acordado y pasándole la pensión mensual de la que hasta ahora no se estaba haciendo cargo, recayendo todos los gastos del menor en ella.

Algo que Gabriela ha negado con una sonrisa despreocupada, confirmando que a pesar de que es cierto que está vendiendo algunas cosas de su niño, no es porque tenga problemas económicos aunque reconozca que tampoco es que esté demasiado boyante.

"Vendo la trona porque a mi hijo ya no le vale, no le sirve porque le queda muy pequeña. Y el niño se sienta a la mesa conmigo, se sube solo. Si es que no cabe en la trona. Entonces es un trasto que lo tengo ahí y lo quiero vender. Nada más. Está enorme, y de hecho la sillita del coche tampoco le vale aunque se supone que es hasta los 5 años, le tuve que comprar otra ahora, una más grande, porque ya no cabe allí, va con las piernas encogidas y entonces la tengo que comprar y prácticamente es por practicidad" ha aclarado, respondiendo además a los que creen que ha puesto dichos objetos demasiado caros: "Pues esto es como todo, habrá que negociarlo, ¿no? Si pongo un precio, pues sobre eso habrá que negociar, no voy a poner un precio regalado porque al final me vale tenerlo ahí de trasto" ha apuntado riendo.

Respecto a su economía, Gabriela se ha mostrado muy sincera y ha dejado entrever que podría estar atravesando alguna dificultad en ese sentido, aunque nada que no les pase a otros muchos. "A ver, el que no tenga problemas económicos, vamos que va muy holgado... que tire la primera piedra porque en este país los empresarios somos los que más sufrimos" ha confesado.

Problemas de salud

De muy buen humor, la esteticien ha revelado sobre su relación con Bertín que "él en su casa y yo en la mía", revelando que si no ha visto al niño ha sido por sus problemas de salud -que le obligaron a cancelar algún compromiso profesional-, dejando claro que las puertas de su casa siguen abiertas para cuando quiera pasar tiempo con el pequeño: "Está un poco indispuesto, está malo y no se ha podido dar porque estaba malo. Entonces de esa manera no puede ver al niño. Pero cuando se quiera, se puede".