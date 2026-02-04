Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo"

La polémica rodea a Kiko Rivera. A pocos días de la salida a subasta de Cantora por la deuda de más de 2.000.000 millones de euros que ha acumulado su madre Isabel Pantoja por no pagar en los últimos cinco años la hipoteca de 12.000 euros mensuales que pesaba sobre la finca, ha salido a la luz el fin de su cordialidad con Irene Rosales.

Según ha revelado este miércoles la revista Semana, la buena relación de la que presumía la expareja desde su separación en agosto de 2025 se habría enturbiado hasta el punto de que el día del cumpleaños de su hija Carlota el pasado 30 de enero ni siquiera se habrían dirigido la palabra al coincidir en la puerta del colegio de la pequeña, cuando apenas un mes antes celebraron juntos el de su primogénita Ana con presencia incluida del nuevo novio de la influencer, Guillermo.

Al parecer, el origen de su distanciamiento y tensión estaría en la conversación telefónica en la que Kiko le habría pedido a Irene que autorizase a su pareja Lola García para recoger a las niñas del centro escolar cuando él no pudiese. Algo a lo que la andaluza se habría negado, amenazando incluso con iniciar acciones legales antes de colgarle el teléfono a su exmarido.

Mientras cobran fuerza los rumores de que ha estallado la guerra entre la expareja, el dj da la callada por respuesta. Impasible, jugando con su llavero y tarareando una canción, Kiko ha evitado pronunciarse sobre su relación con su exmujer en su reaparición ante las cámaras de Europa Press y no ha querido confimar si su nueva novia tiene algo que ver en el fin de su 'buen rollo' con Irene.

Cantora

Sin embargo, sí ha reaccionado ante las preguntas sobre la salida a subasta de Cantora, dejando claro que es un tema que no le hace ninguna gracia a pesar de que se esté diciendo que el posible comprador de la finca le habría ofrecido 250.000 euros libre de cargas y que él estaría valorando aceptar la oferta: "No me estoy riendo" ha sentenciado, sin revelar si ha visto las imágenes de su madre disfrutando de su nueva vida en Canarias con su hermano Agustín Pantoja.