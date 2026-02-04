Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo"

Esto es lo que ha pasado

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: &quot;No me estoy riendo&quot;

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo" / Telecinco

Benito Domínguez

EP

La polémica rodea a Kiko Rivera. A pocos días de la salida a subasta de Cantora por la deuda de más de 2.000.000 millones de euros que ha acumulado su madre Isabel Pantoja por no pagar en los últimos cinco años la hipoteca de 12.000 euros mensuales que pesaba sobre la finca, ha salido a la luz el fin de su cordialidad con Irene Rosales.

Según ha revelado este miércoles la revista Semana, la buena relación de la que presumía la expareja desde su separación en agosto de 2025 se habría enturbiado hasta el punto de que el día del cumpleaños de su hija Carlota el pasado 30 de enero ni siquiera se habrían dirigido la palabra al coincidir en la puerta del colegio de la pequeña, cuando apenas un mes antes celebraron juntos el de su primogénita Ana con presencia incluida del nuevo novio de la influencer, Guillermo.

Al parecer, el origen de su distanciamiento y tensión estaría en la conversación telefónica en la que Kiko le habría pedido a Irene que autorizase a su pareja Lola García para recoger a las niñas del centro escolar cuando él no pudiese. Algo a lo que la andaluza se habría negado, amenazando incluso con iniciar acciones legales antes de colgarle el teléfono a su exmarido.

Mientras cobran fuerza los rumores de que ha estallado la guerra entre la expareja, el dj da la callada por respuesta. Impasible, jugando con su llavero y tarareando una canción, Kiko ha evitado pronunciarse sobre su relación con su exmujer en su reaparición ante las cámaras de Europa Press y no ha querido confimar si su nueva novia tiene algo que ver en el fin de su 'buen rollo' con Irene.

Noticias relacionadas y más

Cantora

Sin embargo, sí ha reaccionado ante las preguntas sobre la salida a subasta de Cantora, dejando claro que es un tema que no le hace ninguna gracia a pesar de que se esté diciendo que el posible comprador de la finca le habría ofrecido 250.000 euros libre de cargas y que él estaría valorando aceptar la oferta: "No me estoy riendo" ha sentenciado, sin revelar si ha visto las imágenes de su madre disfrutando de su nueva vida en Canarias con su hermano Agustín Pantoja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  8. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo"

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo"

De récord de Asturias de salto, a superar la "herencia Jeremías" en lanzamiento de peso: Pablo vuelve a probarse entre los grandes

De récord de Asturias de salto, a superar la "herencia Jeremías" en lanzamiento de peso: Pablo vuelve a probarse entre los grandes

Pablo Jeremías el gigante asturiano de lanzamiento de disco que aún no ha cumplido los veinte y sueña con la selección absoluta

El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia, robada en octubre, podrá ser completamente restaurada

El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia, robada en octubre, podrá ser completamente restaurada

La zona del subsuelo de Oviedo donde está "la mayoría del agua subterránea"

La zona del subsuelo de Oviedo donde está "la mayoría del agua subterránea"

Los 22 mejores regalos de San Valentín para ella en 2026 con los que siempre acertarás

Los 22 mejores regalos de San Valentín para ella en 2026 con los que siempre acertarás

Thiago Fernández cambia la conversación en el Oviedo: el extremo podría convertirse en la pieza que Almada tanto reclama

Thiago Fernández cambia la conversación en el Oviedo: el extremo podría convertirse en la pieza que Almada tanto reclama

¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión

¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión
Tracking Pixel Contents