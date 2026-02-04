Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros

Qué emoción se vivió en Pasapalabra, donde Manu se hizo con el triunfo, mientras que Rosa se quedó a nada de igualarlo. Y eso que había en juego un bote de 2,7 millones de euros.

Esto hará que Rosa se enfrente a la silla azul en la entrega de Pasapalabra de este miércoles, que será la última antes de entregar el ansiado bote. Y es que no será hasta el jueves cuando se conozca quién de los dos concursantes se convertirá en millonario.

Un pique que parece que mantendrán hasta el final. Al conocerse que el bote se lo llevan Manu o Rosa, ya sabemos de antemano que aunque Rosa estará este miércoles en la silla azul frente a un nuevo concursante, volverá a salir victoriosa para enfrentarse con Manu, tanto este miércoles como el jueves.

Eso sí, el jueves Pasapalabra no seguirá la tónica habitual. Es decir, en el horario habitual de Pasapalabra por la tarde se emitirá un especial sobre los dos concursantes.

Después, en El Hormiguero, ambos concursantes serán entrevistados por Pablo Motos y, una vez que termine el programa, a las once de la noche, se emitirá la entrega de Pasapalabra en la que Manu o Rosa se harán con el millonario bote.

Reinicio

Y el viernes Pasapalabra se reinicia con dos nuevos concursantes ya que las reglas del programa no permiten que el concursante que no se haya llevado el bote siga en el concurso. Eso sí, podría volver como concursante en el futuro.