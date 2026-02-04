Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros

La emoción se vivió hasta el último minuto

Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros

Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Qué emoción se vivió en Pasapalabra, donde Manu se hizo con el triunfo, mientras que Rosa se quedó a nada de igualarlo. Y eso que había en juego un bote de 2,7 millones de euros.

Esto hará que Rosa se enfrente a la silla azul en la entrega de Pasapalabra de este miércoles, que será la última antes de entregar el ansiado bote. Y es que no será hasta el jueves cuando se conozca quién de los dos concursantes se convertirá en millonario.

Un pique que parece que mantendrán hasta el final. Al conocerse que el bote se lo llevan Manu o Rosa, ya sabemos de antemano que aunque Rosa estará este miércoles en la silla azul frente a un nuevo concursante, volverá a salir victoriosa para enfrentarse con Manu, tanto este miércoles como el jueves.

Eso sí, el jueves Pasapalabra no seguirá la tónica habitual. Es decir, en el horario habitual de Pasapalabra por la tarde se emitirá un especial sobre los dos concursantes.

Después, en El Hormiguero, ambos concursantes serán entrevistados por Pablo Motos y, una vez que termine el programa, a las once de la noche, se emitirá la entrega de Pasapalabra en la que Manu o Rosa se harán con el millonario bote.

Noticias relacionadas y más

Reinicio

Y el viernes Pasapalabra se reinicia con dos nuevos concursantes ya que las reglas del programa no permiten que el concursante que no se haya llevado el bote siga en el concurso. Eso sí, podría volver como concursante en el futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  8. La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo

¿Qué fue de Rosa Benito?: la que fuera cuñada de Rocío Jurado cumple 70 años alejada del foco mediático

El Hospital de Cabueñes se forma en cirugía mínimamente invasiva de pared abdominal con Javier López Monclús

El Hospital de Cabueñes se prepara para reforzar la cirugía de pared abdominal con una operación retransmitida en directo: "El resultado es genial"

El Hospital de Cabueñes se prepara para reforzar la cirugía de pared abdominal con una operación retransmitida en directo: "El resultado es genial"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Impulso a las excavaciones en el yacimiento de Pico Castiello, en Molleda, que cuentan con 180.000 euros del Principado y el Ayuntamiento de Corvera

Impulso a las excavaciones en el yacimiento de Pico Castiello, en Molleda, que cuentan con 180.000 euros del Principado y el Ayuntamiento de Corvera

"Las casas situadas cerca del gigantesco argayo de Ribadesella corren mucho peligro", alertan los geólogos

"Las casas situadas cerca del gigantesco argayo de Ribadesella corren mucho peligro", alertan los geólogos

Gabriela Guillén pone a la venta enseres del hijo de Bertín Osborne y se encienden las alarmas sobre su situación económica: "El que no tenga problemas económicos, que tire la primera piedra"

El Alcalde reclama al consejero de Movilidad la mejora de la conexión de autobús de Mieres con Langreo, Avilés y Gijón

El Alcalde reclama al consejero de Movilidad la mejora de la conexión de autobús de Mieres con Langreo, Avilés y Gijón
Tracking Pixel Contents