Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

En la cadena SER

Marta Flich desvela su boda con Arturo Pérez-Reverte como testigo: “Esto parece una fantasía, pero hay una foto"

La presentadora relató en 'A las bravas' una de las anécdotas más llamativas de su vida personal, con el escritor acompañado todo el día.

Marta Flich en 'A las bravas'.

Marta Flich en 'A las bravas'. / CADENA SER

Kevin Rodríguez

Tenerife

Marta Flich habló en 'A las bravas' de su boda civil junto a su pareja y recordó que quien ejerció de testigo fue el escritor Arturo Pérez-Reverte. Después de protagonizar una curioso momento mientras entrevistaba a Mar Flores y Carlos Costanzia, ahora ha recordado cómo el escritor, que esta semana ha sido invitado por Jesús Cintora a 'Malas lenguas', copó la atención del enlace.

Un detalle que durante años muchos dudaron que fuera real hasta que apareció una fotografía que lo confirmaba. La periodista explicó que, pese a que la ceremonia se celebró de forma sencilla “en una notaría”, la presencia de Pérez-Reverte eclipsó a los propios novios y llamó la atención de quienes estaban allí, generando situaciones curiosas durante el día.

Flich narró entre risas que incluso llegó a sentir presión por leer sus votos matrimoniales delante del escritor, pensando que “me va a supervisar todo lo que digo, como diciendo ‘eso está mal dicho’”.

Noticias relacionadas

Además, recordó cómo la figura del autor se convirtió en centro de atención en el juzgado, con gente pidiéndole autógrafos a él y rumores sobre la naturaleza de su relación con él, algo que con el paso del tiempo quedó solo en anécdota.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  8. La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo

¿Qué fue de Rosa Benito?: la que fuera cuñada de Rocío Jurado cumple 70 años alejada del foco mediático

El Hospital de Cabueñes se forma en cirugía mínimamente invasiva de pared abdominal con Javier López Monclús

El Hospital de Cabueñes se prepara para reforzar la cirugía de pared abdominal con una operación retransmitida en directo: "El resultado es genial"

El Hospital de Cabueñes se prepara para reforzar la cirugía de pared abdominal con una operación retransmitida en directo: "El resultado es genial"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Impulso a las excavaciones en el yacimiento de Pico Castiello, en Molleda, que cuentan con 180.000 euros del Principado y el Ayuntamiento de Corvera

Impulso a las excavaciones en el yacimiento de Pico Castiello, en Molleda, que cuentan con 180.000 euros del Principado y el Ayuntamiento de Corvera

"Las casas situadas cerca del gigantesco argayo de Ribadesella corren mucho peligro", alertan los geólogos

"Las casas situadas cerca del gigantesco argayo de Ribadesella corren mucho peligro", alertan los geólogos

Gabriela Guillén pone a la venta enseres del hijo de Bertín Osborne y se encienden las alarmas sobre su situación económica: "El que no tenga problemas económicos, que tire la primera piedra"

El Alcalde reclama al consejero de Movilidad la mejora de la conexión de autobús de Mieres con Langreo, Avilés y Gijón

El Alcalde reclama al consejero de Movilidad la mejora de la conexión de autobús de Mieres con Langreo, Avilés y Gijón
Tracking Pixel Contents