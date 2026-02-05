Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

Silencio absoluto en el entorno más cercano de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia después de los rumores que apuntarían a que la pareja estaría esperando su segundo hijo solo 14 meses después del nacimiento de su primogénito Carlo Jr. Y aunque la nieta de María Teresa Campos y su novio no han confirmado ni desmentido la noticia, ahora ha sido Terelu la que ha reaparecido cabizbaja y haciendo oídos sordos al posible embarazo de Alejandra.

Y aunque la nieta de María Teresa Campos y su novio no han confirmado ni desmentido la noticia, la imagen que compartieron en sus respectivas redes sociales de la cena con la que celebraron su segundo aniversario de relación -y en la que se veía al hijo de Mar Flores con una copa de champagne mientras la de Terelu tomaba un vaso de agua-, y la reacción de sorpresa de Alejandra cuando Bibiana Fernández la felicitó por su bebé el pasado viernes en el plató de 'Vamos a ver' (refiriéndose a su primer hijo, ya que no se veían desde hace más de un año) serían para muchos pistas de que en breves anunciarán que están a punto de ampliar la familia.

Con la sobrina de Carmen Borrego 'desaparecida' y sin acudir al programa de televisión en el que colabora -se especula que quizás negociando revelar su embarazo vía exclusiva en portada de alguna conocida publicación a pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que no vende su vida privada- todos los focos están puestos en su madre, que ha reaparecido con muy mala cara y sin ganas de hablar ante las cámaras.