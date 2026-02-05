Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

La madre de Carlo Constanzia también ha reaccionado a la noticia

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

María González Falcó

María González Falcó

Silencio absoluto en el entorno más cercano de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia después de los rumores que apuntarían a que la pareja estaría esperando su segundo hijo solo 14 meses después del nacimiento de su primogénito Carlo Jr. Y aunque la nieta de María Teresa Campos y su novio no han confirmado ni desmentido la noticia, ahora ha sido Terelu la que ha reaparecido cabizbaja y haciendo oídos sordos al posible embarazo de Alejandra.

Y aunque la nieta de María Teresa Campos y su novio no han confirmado ni desmentido la noticia, la imagen que compartieron en sus respectivas redes sociales de la cena con la que celebraron su segundo aniversario de relación -y en la que se veía al hijo de Mar Flores con una copa de champagne mientras la de Terelu tomaba un vaso de agua-, y la reacción de sorpresa de Alejandra cuando Bibiana Fernández la felicitó por su bebé el pasado viernes en el plató de 'Vamos a ver' (refiriéndose a su primer hijo, ya que no se veían desde hace más de un año) serían para muchos pistas de que en breves anunciarán que están a punto de ampliar la familia.

Noticias relacionadas

Con la sobrina de Carmen Borrego 'desaparecida' y sin acudir al programa de televisión en el que colabora -se especula que quizás negociando revelar su embarazo vía exclusiva en portada de alguna conocida publicación a pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que no vende su vida privada- todos los focos están puestos en su madre, que ha reaparecido con muy mala cara y sin ganas de hablar ante las cámaras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
  7. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  8. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de toallas más barato del mercado: disponible en cuatro colores por menos de 10 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de toallas más barato del mercado: disponible en cuatro colores por menos de 10 euros

Una siciliana afincada en Avilés que salió de Palermo hace 25 años por amor y echó raíces en Asturias: "Me sigue enamorando cada día más"

Una siciliana afincada en Avilés que salió de Palermo hace 25 años por amor y echó raíces en Asturias: "Me sigue enamorando cada día más"

Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)

La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)

El PP predice que las nuevas oficinas judiciales no tienen espacio en Llamaquique: "El Principado es responsable de que no haya espacio"

El PP predice que las nuevas oficinas judiciales no tienen espacio en Llamaquique: "El Principado es responsable de que no haya espacio"

Montar "la foto perruna más multitudinaria de Asturias", el récord que persigue un conocido bar de Salinas: "Ellos nos alegran los días"

Montar "la foto perruna más multitudinaria de Asturias", el récord que persigue un conocido bar de Salinas: "Ellos nos alegran los días"
Tracking Pixel Contents