Lo que el trato de tu pareja dice de tí, según la psicología

"Si tu pareja te grita, invalida tus sentimientos o te insulta, te está diciendo que no le importa en absoluto cómo te sientes y que no le importa causarte daño". Así de claro. Lo dice Andrea Vicente, psicóloga experta en gestión emocional y terapia de pareja. Según explica esta especialista, "cuando insultamos o gritamos, generalmente es una expresión de nuestra propia incapacidad para manejar nuestras emociones de manera constructiva".

Andrea Vicente profundiza más en esta idea en un vídeo en sus redes sociales. "La psicología nos enseña que estas reacciones pueden surgir por diversas razones: falta de habilidades para comunicar nuestra necesidades, miedo a sentirnos vulnerables o herido, o patrones aprendidos de interacciones pasadas", comenta. En este punto, "es fundamental trabajar en el desarrollo emocionar para cultivar relaciones más saludables y respetuosas".

La psicóloga, que es muy seguida en redes sociales, defiende que "todos merecemos relaciones basadas en el respeto mutuo y la empatía". "Mejorar nuestro bienestar emocional y psicológico comienza en cultivar relaciones saludables donde nos sintamos valorados y comprendidos", agrega.

Lo que hay detrás de los insultos

Según Andrea Vicente, "la forma en la que tu pareja te trata cuando se enfada dice mucho sobre lo que siente por tí". "Cuando nos enojamos, tenemos dos opciones: actuar impulsiva e inmaduramente dejándonos llevar por la ira, o canalizar esa emoción para hablar con respeto y comprensión. Si tu pareja te grita, invalida tus sentimientos o te insulta, te está diciendo que no le importa en absoluto cómo te sientes y que no le importa causarte daño", señala.

Por el contrario, "cuando alguien realmente te ama, entiende que habrá conflictos, pero sabe que deben comunicarse con respeto y sin minimizar tus sentimientos. El enojo no le da derecho a faltarte al respeto, humillarte o hacerte sentir mal. Si lo hace, es una señal clara de que no sabe cómo amarte y que tiene una gran inmadurez emocional", remata.