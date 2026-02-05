Lo que el trato de tu pareja dice de tí, según la psicología
Lo explica la experta en gestión emocional y terapia de pareja Andrea Vicente
"Si tu pareja te grita, invalida tus sentimientos o te insulta, te está diciendo que no le importa en absoluto cómo te sientes y que no le importa causarte daño". Así de claro. Lo dice Andrea Vicente, psicóloga experta en gestión emocional y terapia de pareja. Según explica esta especialista, "cuando insultamos o gritamos, generalmente es una expresión de nuestra propia incapacidad para manejar nuestras emociones de manera constructiva".
Andrea Vicente profundiza más en esta idea en un vídeo en sus redes sociales. "La psicología nos enseña que estas reacciones pueden surgir por diversas razones: falta de habilidades para comunicar nuestra necesidades, miedo a sentirnos vulnerables o herido, o patrones aprendidos de interacciones pasadas", comenta. En este punto, "es fundamental trabajar en el desarrollo emocionar para cultivar relaciones más saludables y respetuosas".
La psicóloga, que es muy seguida en redes sociales, defiende que "todos merecemos relaciones basadas en el respeto mutuo y la empatía". "Mejorar nuestro bienestar emocional y psicológico comienza en cultivar relaciones saludables donde nos sintamos valorados y comprendidos", agrega.
Lo que hay detrás de los insultos
Según Andrea Vicente, "la forma en la que tu pareja te trata cuando se enfada dice mucho sobre lo que siente por tí". "Cuando nos enojamos, tenemos dos opciones: actuar impulsiva e inmaduramente dejándonos llevar por la ira, o canalizar esa emoción para hablar con respeto y comprensión. Si tu pareja te grita, invalida tus sentimientos o te insulta, te está diciendo que no le importa en absoluto cómo te sientes y que no le importa causarte daño", señala.
Por el contrario, "cuando alguien realmente te ama, entiende que habrá conflictos, pero sabe que deben comunicarse con respeto y sin minimizar tus sentimientos. El enojo no le da derecho a faltarte al respeto, humillarte o hacerte sentir mal. Si lo hace, es una señal clara de que no sabe cómo amarte y que tiene una gran inmadurez emocional", remata.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda