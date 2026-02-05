Un conocido cantante español anuncia su boda solo cuatro meses después de su divorcio: "Me ha dicho que sí".

Pitingo sorprendía a sus seguidores a finales de octubre anunciando a través de sus redes sociales su divorcio de Verónica Fernández después de más de 30 años de relación y un hijo en común. Asegurando que no había terceras personas en su decisión de emprender caminos separados, y que su separación se había producido hace un año y medio, el artista confesaba que volvía a estar enamorado de un antiguo amor de juventud, Laura Escuredo, con la que se había reencontrado tres décadas después y a la que describía como la persona que le aportaba "calma, alegría y verdad".

Y ahora, tan solo 4 meses después de hacer pública tanto su separaciónde su exmujer como la llegada de una nueva ilusión a su vida, el cantante de "Ángel" ha compartido en su cuenta de Instagram ¡que se casa! "Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. ¡Felices!" ha anunciado con una imagen en blanco y negro de sus manos en la que el protagonista es el anillo de compromiso.

También Laura ha presumido de su felicidad en sus redes sociales, enseñando su espectacular joya de pequeños brillantes con una gran sonrisa y un significativo "Sí" escrito con un color de labios rosado en el dorso de su mano.

Noticias relacionadas

Por el momento, sin embargo, no han revelado más detalles de su boda, por lo que todavía tendremos que esperar para saber el lugar y la fecha en la que Pitingo y su pareja sellarán su historia de amor de película por todo lo alto.