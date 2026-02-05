Cristina Pedroche preocupa a sus seguidores tras sus últimas declaraciones: "No puedo dormir"

Cristina Pedroche no para, y es que tras afrontar la maternidad por partida doble, una de sus últimas declaraciones ha preocupado a sus seguidores: "No puedo dormir".

Y es que la presentadora ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagra en la que aparece junto a uno de sus hijos. Y escribe: "Los dos dormiditos aquí bien pegados a mí... Hoy estoy teniendo un día de muchas emociones y estoy muy muy cansada... pero no puedo dormir, siento que no quiero perderme ni un segundo de ellos, me encanta mirarles mientras duermen y sentirme tan afortunada... cómo he podido vivir sin ellos tanto tiempo?

Maternidad

La maternidad centra gran parte de las publicaciones de Cristina Pedroche en sus redes sociales, donde sus seguidores se encuentran un tanto divididos.