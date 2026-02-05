Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cristina Pedroche preocupa a sus seguidores tras sus últimas declaraciones: "No puedo dormir"

La presentadora afronta la maternidad por partida doble

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Cristina Pedroche no para, y es que tras afrontar la maternidad por partida doble, una de sus últimas declaraciones ha preocupado a sus seguidores: "No puedo dormir".

Y es que la presentadora ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagra en la que aparece junto a uno de sus hijos. Y escribe: "Los dos dormiditos aquí bien pegados a mí... Hoy estoy teniendo un día de muchas emociones y estoy muy muy cansada... pero no puedo dormir, siento que no quiero perderme ni un segundo de ellos, me encanta mirarles mientras duermen y sentirme tan afortunada... cómo he podido vivir sin ellos tanto tiempo?

Maternidad

La maternidad centra gran parte de las publicaciones de Cristina Pedroche en sus redes sociales, donde sus seguidores se encuentran un tanto divididos.

Parece Marte, pero es España: el lugar mágico de Canarias con cráteres que hasta los astronautas utilizaron para entrenar antes de ir a la Luna

Enfermeras eventuales protestan en el hospital gijonés de Cabueñes por sus contratos "precarios" y recogen 400 firmas (en imágenes)

Todavía no se fue la borrasca "Leonardo" y la AEMET alerta de la llegada de otro temporal atlántico: así afectará a Asturias

Casa Ataulfo, en Gijón, estrena la temporada del oricio con una apuesta por el sabor del Cantábrico

Cuando el carbón se vuelve gourmet: la revolución gastronómica de las Cuencas estalla en Madrid

Corvera alza el telón en febrero con teatro y narración oral en asturiano de acceso gratuito

