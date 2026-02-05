Cristina Pedroche preocupa a sus seguidores tras sus últimas declaraciones: "No puedo dormir"
La presentadora afronta la maternidad por partida doble
Cristina Pedroche no para, y es que tras afrontar la maternidad por partida doble, una de sus últimas declaraciones ha preocupado a sus seguidores: "No puedo dormir".
Y es que la presentadora ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagra en la que aparece junto a uno de sus hijos. Y escribe: "Los dos dormiditos aquí bien pegados a mí... Hoy estoy teniendo un día de muchas emociones y estoy muy muy cansada... pero no puedo dormir, siento que no quiero perderme ni un segundo de ellos, me encanta mirarles mientras duermen y sentirme tan afortunada... cómo he podido vivir sin ellos tanto tiempo?
Maternidad
La maternidad centra gran parte de las publicaciones de Cristina Pedroche en sus redes sociales, donde sus seguidores se encuentran un tanto divididos.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda