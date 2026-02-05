David Broncano obligado a pedir perdón por lo que se pudo escuchar durante La Revuelta
El presentador había recibido a Jesús Vázquez, último fichaje de TVE
Hace unos días, David Broncano recibió en La Revuelta a Jesús Vázquez, último fichaje de TVE que será uno de los presentadores del Benidorm Fest. Sin embargo, el presentador se vio obligado a pedir perdón por lo que se pudo escuchar durante el programa.
Y es que Broncano le pidió a Jesús Vázquez que le enseñase las últimas fotos de la galería de su móvil y entre ellas estaba una captura de las audiencias que había hecho Allá tú, el programa que solía presentar Jesús Vázquez y que, tras su marcha de Mediaset, ahora presenta Juanra Bonet. Algo que generó risas en el programa y que fue contestado por Telecinco con una promo al día siguiente en la que aseguraban que La isla de las tentaciones había ganado en audiencias contra la entrevista a Jesús Vázquez en La Revuelta.
Esta reacción obligó a Broncano a pedir perdón por lo ocurrido, aprovechando la visita de Javier Ambrossí, el otro presentador del Benidorm Fest.
Disculpas
"El día que vino Jesús Vázquez, tenía una noticia en su móvil de las audiencias del programa de Telecinco en el que estaba antes, y fue muy gracioso por el contexto de que él lo tenía guardado y demás", apuntó el presentador, señalando que "sé que pudo parecer que, por lo menos por mi parte, nos cachondeábamos o nos reíamos de la audiencia de un programa que no había ido especialmente bien y tal, y quiero decir que todo lo contrario. Mando mi respeto y mi abrazo a Telecinco".
