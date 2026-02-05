Gloria Camila rompe a llorar en pleno directo, acorralada tras salir a la luz su "triángulo amoroso"

En medio de un aluvión de informaciones sobre su reconciliación con Álvaro García, y el 'affaire' que presuntamente habría vivido con Manuel Cortés durante los dos meses que estuvo separada del cantante gaditano, Gloria Camila ha dado la cara en 'El tiempo justo' y ha aclarado en qué punto está su relación con ambos, dejando claro que en ningún momento -y a pesar de lo que se ha dicho- ha protagonizado un triángulo amoroso con los artistas.

"Quiero dejar ya de verdad de tener que estar justificándome, no he hecho nada que nadie haya hecho en su vida. Estoy saturadísima. Álvaro está petando porque no tiene nada que ver con esta historia, sin buscarlo y sin comerlo se ha encontrado con este pastel y se pone su cara entre la mía y la de Manuel y parece un trío amoroso, lo cual no es y me da pena porque es el que menos tiene que estar aquí metido y está explotando" ha expresado derrumbándose sin poder contener las lágrimas, pidiendo que se deje a su chico "fuera de la ecuación".

Como ha asegurado rotunda, su presente es "claramente" Álvaro y no el hermano de Alma Bollo, y aunque no están siendo momentos fáciles por la presión que están sufriendo desde que regresaron de su viaje de reconciliación a Venecia -de ahí las imágenes de su tensa discusión con el gaditano que ha publicado en portada la revista Semana-, quiere que esta segunda oportunidad funcione, y que no les afecte lo que se está diciendo sobre su relación con Manuel.

De ahí que haya explicado a qué se debió su reunión con el hijo de Raquel Bollo en su domicilio este martes después de que compartiese un storie en redes sociales con una imagen de la ciudad italiana en el que muchos vieron un dardo a Gloria por el resentimiento que tendría al enterarse de que había vuelto con Álvaro.

"Le dije yo que viniera a casa para aclarar las cosas", ha revelado, apuntando que también le pidió a Amor Romeira -amiga de ambos- que estuviese presente para llegar a un "entendimiento" con ayuda de una persona externa que lo viese todo con objetividad. "Soy amiga de Manuel hace mil años. Os puedo decir que está todo hablado y aclarado" ha relatado sin entrar en detalles, aunque sí ha dejado claro que nunca habló con Manuel de hacer un viaje a Venecia.

Noticias relacionadas

Además, ha desvelado que el exconcursante de 'Supervivientes' le ha pedido perdón por subir el storie de Venecia tras su viaje con Álvaro, reconociendo que cualquiera "puede tener un calentón y que se le vaya el dedito" en redes sociales. "No debería hacerlo porque se ha generado algo que ni él sabía que se iba a generar. Se ha aclarado y ya está. Le deseo lo mejor a Manuel y que todo lo que venga sea bonito. Quiero zanjar el tema porque me cansa. Todos los días tengo que estar justificándome, mirando por uno, por otro y por mí. Ya está", ha sentenciado.