Este jueves sabremos quién será el afortunado concursante de Pasapalabra que se hará con el bote del programa, que tiene un premio de 2,7 millones de euros pero, ¿a qué hora se entrega el bote de Pasapalabra en Antena 3?

Pues por lógica podrías pensar que se emitiría en el horario habitual del programa, de ocho a nueve de la noche. Pero Antena 3 ha cambiado de estrategia al respecto en los últimos años.

Y es que reservará el horario habitual del programa para emitir un especial con los dos concursantes. Después llegarán las noticias y El Hormiguero, programa al que están invitados Rosa y Manu de forma previa a la emisión del programa en el que se entregará el bote.

Once de la noche

Este programa no comenzará hasta las once de la noche, con lo que que el bote se entregará unos minutos antes de las doce de la noche.