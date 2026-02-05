De la Silla Azul al mayor bote de la historia de Pasapalabra: así vivirá hoy Manu el Rosco final frente a Rosa

Manu, el concursante con más papeletas de ganar el mayor bote de la historia de Pasapalabra, empezará este jueves el programa del Rosco final frente a Rosa sentado en la Silla Azul. El madrileño perdió el último duelo, en el que Rosa estuvo especialmente brillante, logrando sumar 23 aciertos. Es decir, la gallega estuvo a tan solo dos letras de conquistar el gran premio, que fue de 2.710.000 euros. Por contra, el madrileño se quedó con 22 letras, tras arriesgar y cometer dos fallos.

Programación especial

Manu y Rosa vivirán este jueves una noche histórica. Según ha revelado Antena 3, habrá una programación especial dedicada a la entrega del mayor bote de la historia del concurso, que será de 2.716.000 euros. Esa programación empezará a las 20.00 horas y continuará a las 21.45 con la presencia de los dos concursantes en "El Hormiguero", donde serán entrevistados en profundidad por Pablo Motos.

El broche de oro llegará a las 23.00 horas con el programa de Pasapalabra en el que uno de los dos logrará completar El Rosco y llevarse un bote de 2.716.000 euros.

Lo que dicen las estadísticas

¿Manu o Rosa? Es la pregunta que media España se está haciendo. Las estadísticas tienen clara la respuesta. Será Manu el ganador. El madrileño gana en todo a la gallega. Empezando por el número de programas, Manu lleva 433 frente a los 303 de Rosa. De ellos, Manu ha ganado 159; Rosa, en cambio, 94. De la misma manera, el joven madrileño perdió en 145 ocasiones (sobre el total de 433) y la profesora de Lengua Castellana y Literatura en 118 (sobre los 303 programas). Si se tienen en cuenta solo los Roscos Manu-Rosa, la balanza también se decanta del lado del joven: 118 los ganó, 94 los perdió.

Durante su año y medio en Pasapalabra, Manu firmó 129 empates, mientras que Rosa 91. Manu lleva 268.200 euros acumulados frente a Rosa, que suma 167.400. Hay más evidencias de que el madrileño es el claro favorito a conquistar el bote: en seis ocasiones se quedó a tan solo una letra de completar el Rosco. La coruñesa, por su parte, solo dos veces estuvo a punto de llevarse el bote.

Desde mayo de 2024

Manu llegó exactamente a Pasapalabra el 15 de mayo de 2024, un día después de que otro madrileño, Óscar Díaz, se llevase el bote, de 1,8 millones, es decir, la mitad de dinero del que está ahora en juego. Rosa aterrizó en el concurso que presenta Roberto Leal el 18 de noviembre de 2024. Así las cosas, Manu se coronaría en Pasapalabra después de casi dos años.