Urdangarín estalla tras un encontronazo con los periodistas: "¿Me respetas?"
Esto es lo que ha ocurrido
A pesar de que la infanta Cristina no se ha pronunciado públicamente sobre la entrevista que Iñaki Urdangarín ha concedido a Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole', parece que a la hija del Rey Juan Carlos no le ha sentado precisamente bien que su exmarido haya revelado detalles íntimos sobre su relación y posterior separación tras su paso por la prisión de Brieva -confesando que con su matrimonio perdió "en humildad y en sencillez"- y que se haya sincerado sobre la falta de apoyo de la Familia Real tras su condena por el 'Caso Noós'.
Tal y como ha desvelado la periodista Lorena Vázquez en 'Espejo Público', la hermana del Rey Felipe VI "sigue dolida y no le está haciendo ninguna gracia todo este escaparate mediático en el que él mismo se ha puesto", asegurando que aunque el exjugador de balonmano diga que su relación con doña Cristina es buena en la actualidad, "todavía sigue siendo tensa porque por mucho que digan que su paso por la cárcel fue lo que precipitó el motivo de su separación, fue él cuando le fue infiel con Ainhoa Armentia y ella le descubrió".
"Tiene la gran suerte de que la mayoría de personas de las que habla en sus memorias no van a dar su versión porque a lo mejor nos sorprendería" ha apuntado, afirmando que existe "malestar porque Iñaki sigue utilizando quién es, ex duque de Palma y yerno del Rey, y pide favores que no debería de pedir a estas alturas".
Una información que parece no haberle hecho ninguna gracia a Urdangarín, que lejos de la templanza e indiferencia que suele mostrar ante las cámaras, ha estallado ante las preguntas sobre el enfado de la infanta Cristina por sus declaraciones.
Enfadado
Visiblemente enfadado, el exjugador de balonmano ha dejado claro que "no tengo nada que decir" mientras hacía el amago de quitarle el micrófono al resportero para evitar que pudiese hacer su trabajo: "¿Te importa bajar eso, por favor? ¿Te importa, por favor? No tengo nada que decir. ¿Me respetas, por favor?" ha exclamado sin ocultar su nerviosismo, antes de abandonar el lugar en su moto a toda velocidad.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda