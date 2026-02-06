El pique entre Sonsoles Ónega y José Manuel Parada en Y Ahora Sonsoles: "A mi me gusta mucho la fruta"

Los espectadores de Y Ahora Sonsoles se quedaron alucinados al ver el pique que hubo entre la presentadora Sonsoles Ónega y el colaborador José Manuel Parada: "A mi me gusta mucho la fruta".

Un pequeño encontronazo que ocurrió al final del programa de este viernes cuando alguien sugirió un encuentro entre Chelo García-Cortés y José Manuel Parada al hilo de una noticia sobre el nuevo amor de Pitingo.

Audiencia

Parada respondió que "si es para mejorar la audiencia", y Sonsoles le contestó que "de audiencia estamos muy bien". Acto seguido pasaron a hablar de la fruta y un frutero colaborador del progama, momento que Parada aprovechó para decir "a mi me gusta mucho la fruta".