Rosa Rodríguez gana Pasapalabra y se hace con su millonario bote de 2,7 millones de euros

El bote más grande de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño. Rosa Rodríguez venció a Manu Pascual tras un emocionante duelo en el rosco haciendose con su millonario bote de 2,7 millones.

Una final que se vivió con mucha intensidad, sobre todo por el presentador del programa, Roberto Leal, que no dudó en emocionarse cuando Rosa consiguió descifrar todas las respuestas del rosco.

Tras su triunfo Rosa recibió la enhorabuena de Manu quien tampoco se va con las manos vacías de Pasapalabra, ya que acumulaba 270.600 euros tras participar en 436 programas.

La entrega del premio millonario tuvo lugar durante un horario especial en prime time a partir de las once de la noche y tras la emisión de El Hormiguero, programa al que los dos concursantes acudieron como invitados.

En su horario habitual, Antena 3 emitió un especial, algo que fue algo polémico sobre todo porque fue muy criticado por aquellos espectadores fieles al formato.

Este viernes Manu tampoco estará en Pasapalabra, ya que las reglas del bote de Pasapalabra son muy claras al respecto y se tiene que despedir tanto al ganador como al perdedor.

Rosa, que llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, ha concursado en 306 entregas de Pasapalabra y tenía 168.600 euros acumulados. Además, se ha quedado en dos ocasiones a una sola palabra de hacerse con el millonario bote.

Manu, por su parte, llegó a Pasapalabra el 16 de mayo de 2024 y ha sumado un total de 436 programas con un premio acumulado de 270.600 euros. Asimismo, se ha quedado en seis ocasiones a una pregunta del bote.