Estos son los nuevos concursantes de Pasapalabra tras ganar Rosa su millonario bote: "Pensaba que venía a la silla azul"

Tras ganar Rosa el millonario bote de 2,7 millones en Pasapalabra, el programa de Antena 3 recibió este viernes a dos nuevos concursantes: "Pensaba que venía a la silla azul".

Y es que el programa recibió al madrileño Óscar Torres y a Edgar de las Heras, que sustituyen a Rosa y Manu, ya que una vez que se gana el bote de Pasapalabra, el concursante que pierde tampoco puede regresar al programa, al menos no como concursante normal.

Pero quien se llevó mayor sorpresa fue el propio Edgar de las Heras porque, como señaló, "pensaba que venía a la silla azul", y en su lugar se convirtió en concursante de pleno derecho, lo que hacía que estuviese "mucho más nervioso de lo normal".

Premio final

Eso sí, tras ofrecer el mayor bote de la historia, los dos concursantes jugaron en este primer Pasapalabra por un bote de 100.000 euros.