Estos son los nuevos concursantes de Pasapalabra tras ganar Rosa su millonario bote: "Pensaba que venía a la silla azul"
El programa arranca con un premio de 100.000 euros
Tras ganar Rosa el millonario bote de 2,7 millones en Pasapalabra, el programa de Antena 3 recibió este viernes a dos nuevos concursantes: "Pensaba que venía a la silla azul".
Y es que el programa recibió al madrileño Óscar Torres y a Edgar de las Heras, que sustituyen a Rosa y Manu, ya que una vez que se gana el bote de Pasapalabra, el concursante que pierde tampoco puede regresar al programa, al menos no como concursante normal.
Pero quien se llevó mayor sorpresa fue el propio Edgar de las Heras porque, como señaló, "pensaba que venía a la silla azul", y en su lugar se convirtió en concursante de pleno derecho, lo que hacía que estuviese "mucho más nervioso de lo normal".
Premio final
Eso sí, tras ofrecer el mayor bote de la historia, los dos concursantes jugaron en este primer Pasapalabra por un bote de 100.000 euros.
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona