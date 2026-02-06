Última hora sobre la desaparición de Laura Madrueño: todo lo que se sabe de la nueva presentadora de Supervivientes

Inesperada noticia la que Mediaset ha anunciado a través de una nota de prensa este jueves. Después de tres años presentando 'Supervivientes' desde Honduras, Laura Madrueño deja el reality, y la cadena no ha tardado en mover ficha y revelar el nombre de su sustituta. Se trata de María Lamela, que deja Atresmedia para fichar por uno de los buques insignia de Telecinco, sumándose así al equipo liderado por Jorge Javier Vázquez y del que por el momento se desconoce si volverán a formar parte nombres como Carlos Sobera, Ion Aramendi, o Sandra Barneda.

Nacida en Lugo en 1991, María ha alcanzado la popularidad en La Sexta, y después de trabajar en varios formatos como redactora y reportera, y de convertirse en la presentadora de 'Más vale tarde' el pasado verano, ahora cambia de cadena para seguir los pasos de Lara Álvarez -que presentó 'Supervivientes' desde los Cayos Cochinos durante 8 años-, y de Laura Madrueño, que se ganó rápidamente el cariño de la audiencia tras la marcha de la asturiana del formato en 2023.

Han sido tres años los que la madrileña ha sido la cara del programa en Honduras, y por el momento se desconoce si su salida ha sido por decisión propia -para emprender nuevos proyectos profesionales debido al desgaste producido por pasar tanto tiempo lejos de su casa-, o si ha sido Mediaset quién ha optado por fichar a María Lamela para renovar el reality.