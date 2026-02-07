El comunicado de la novia de Manu sobre cómo se encuentra tras perder el bote de Pasapalabra: "Me lo he llevado yo"

El bote más grande de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño. Rosa Rodríguez venció a Manu Pascual tras un emocionante duelo en el rosco haciendose con su millonario bote de 2,7 millones.

Fue una final con mucha intensidad que ha dejado a Manu fuera del concurso. Las reglas del bote de Pasapalabra son muy claras al respecto y se tiene que despedir tanto al ganador como al perdedor. ¿Cómo se siente Manu ante esta salida abrupta del concurso? Es su novia, Laura, la que está hablando en su nombre a través de las redes sociales.

Laura colgó una foto junto a Manu en su cuenta de X (antes Twitter) que ha servido como un canal de comunicación de los seguidores del programa con Manu. "Le enseño todos los mensajes y le llenan", ha asegurado ante las numerosas muestras de cariño de los espectadores de Pasapalabra. La pareja de Manu ha sido clara en su comunicado en redes: "Hola, soy Laura y el bote de pasapalabra me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero".

El "team Manu" ha dejado clara su admiración por el concursant con mensajes como este: "Para mí como un hijo adoptivo, si eso es posible a través de una pantalla, te aseguro que así lo sentía, un cariño... Dile que gente que nunca conocerá, le quiere y admira. Os deseo lo mejor".

¿Tenía que haber ganado Manu en lugar de Rosa?

En todas las finales de Pasapalabra el público está dividido y tiene a su favorito. Tras la victoria de Rosa, muchas voces se alzaron en favor de Manu y su valía como concursante. "Yo era team Manu, pero se lo merecían los dos porque han sido grandes concursantes pero son mejores personas. Dile a Manu que le deseo que le vaya bonito en la vida y que es un crack. No se llevo el bote pero se lleva el cariño de muchas personas", le escriben a su novia.

Entre los puntos fuertes de Manu destaca que es un concursante prácticamente perfecto en todas las pruebas. Con excepción de La Pista, todas se le dan bien. Muchos coinciden en que no ha habido nadie tan completo: conocimiento, memoria, concentración, táctica... Su estadística es impresionante en el ¿Dónde Están?, lo que le permite llegar a El Rosco habitualmente con más segundos y, por lo tanto, ser el encargado de empezar esta prueba. Otro aval del madrileño es su constancia. Suele conseguir entre 22 y 23 aciertos y rara vez comete fallos no forzados. Sus errores por lapsus o despistes son poco habituales. Casi nunca arriesga sin motivo y prefiere siempre asegurar cada respuesta a las jugadas largas. No obstante, también ha protagonizado turnos memorables, como el arranque de 17 aciertos el mismo día de su debut. Se ha quedado seis veces a una sola letra del bote, la última ocasión el 27 de octubre.

Manu tenía claro que el dinero del bote lo invertiría en los suyos. "Iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo", confesó. Asegura que supondría "una tranquilidad": "No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando".