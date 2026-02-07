Primeras imágenes de Rosa tras ganar el bote más alto de la historia de Pasapalabra: "Me ha cambiado la vida"

Lo soñó, se preparó como si fuera una oposición y cinco años y 307 programas después, Rosa Rodríguez logró completar el rosco y llevarse los 2.716.000 euros de bote acumulado, el más alto de la historia de 'Pasapalabra'. "Hay que soñar y tomar riesgos en la vida. Si estás muy seguro de que algo es para ti, que te llama, pues creer en ello", asegura.

Han sido unas semanas de emociones en silencio y unos días, desde que se emitió la final el pasado jueves, de auténtico ir y venir para esta gallega que ya ha pasado a los anales de la historia de la televisión. La gallega de origen argentino reconocía que "ha sido largo, pero también un proceso muy bonito del que he disfrutado mucho, que ya lo he dicho varias veces, me ha cambiado realmente la vida para bien. Es un antes y un después en mi vida".

Su gran sonrisa la delata, la misma que lucía en la mañana de este sábado en el aeropuerto de Madrid cuando Rosa, tras facturar su equipaje, se perdía entre los miles de pasajeros anónimos. Eso sí, ella iba con un buen pellizquito en el bolsillo tras vencer a Manu, su contrincante durante el año y medio que han estado mano a mano luchando por ganar y al que ella llama "compañero" con "muchísimo respeto".