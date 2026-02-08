Desvelan en qué se va a gastar Rosa el bote conseguido en el Pasapalabra de Antena 3

El bote más grande de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño, más concretamente, dueña. Rosa se hizo con el rosco del concurso de Antena 3 durante la emisión del pasado jueves. Sin embargo, se trataba de una entrega grabada y ya han desvelado la fecha en que ganó realmente este millonario premio.

Fue la propia ganadora, Rosa, quien lo hizo tras ser entrevistada en Onda Cero por Alsina. Los programas se emiten con una media de tres semanas de adelanto, sin embargo, debido a las navidades, el espacio entre la grabación y la emisión fue mucho menor.

Así, Rosa aseguró que se hizo con el bote el pasado 20 de enero, y desde entonces tuvo que guardar silencio para que nadie supiera que se había llevado el premio.

La gallega decidió refugiarse en casa de sus padres y no atender ni a amigos ni conocidos. "Ya sabía que no iba a decir nada, pero temía que un gesto o algo que hiciese fuese sospechoso", apuntó, añadiendo que "no lo hacía solo por la confidencialidad, sino porque quería que todo el mundo se enterase cuando el programa se emitiese".

2,7 millones

Rosa, que ganó un bote de 2,7 millones, tendrá que darle a Hacienda casi la mitad de su premio, algo que hace "encantada", dando cuenta de lo que significa esa contribución para las arcas del Estado.

Pero ¿en qué se va a gastar Rosa todo ese dineral? Parece que lo tiene claro: en el viaje que le prometió a su hermana que harían a la Argentina que las vio nacer.