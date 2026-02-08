El zasca de Manuel Cortés a Gloria Camila: "Nunca he estado enamorado de ella"

Turno para el hijo de Raquel Bollo, que ha dado un golpe en la mesa y ha decidido sentarse en el programa en el que trabaja Gloria Camila para defenderse. "La aprecio muchísimo", ha dicho Manuel Cortés en 'Fiesta', donde ha querido hablar "sin cobrar" como ha dejado claro Emma García antes de comenzar la entrevista. El artista no quiere etiquetas de "interesado", aunque dice que ya se la han puesto. Emocionado y casi sin poder aguantar las lágrimas, ha dicho que ha nacido donde ha nacido y que no necesita a Gloria para ir a televisión ni para estar donde está, para subirse a ningún carro.

Ha ido directo al grano, empezando por pedir perdón por su storie sobre Venecia, afirmando que fue "un error por un impulso" tras una conversación con Gloria. No ha aclarado más, pero sí ha desvelado que él no ha sido el culpable de la sonora bronca que tuvieron hace unos días la hija de Ortega Cano y Álvaro García: "Ellos han tenido muchas peleas antes y yo no he sido el motivo". Pero en esta ocasión, su compañero de profesión sí ha llegado a ponerse en contacto con él, algo que le ha parecido fuera de lo normal. "Soy un hombre y cuando veo un mensaje, respondo, pero cuando lo vi se lo comenté a Gloria y me pidió que no lo hiciera, que a mí no me tiene por qué llamar nadie", ha contado desvelando que Álvaro no obtuvo respuesta.

Quien sí la tuvo fue Gloria, que le citó para comer en su casa, a pesar de los recelos de Manuel Cortés, que quería evitar a la prensa por todos los medios. "Yo no voy a pedir explicaciones, voy con toda mi buena fe", comenta. Pero al llegar "hay prensa, me encuentro el marrón y lo que pasa en casa se queda para mí". No ha dado detalles sobre la conversación, aunque sí ha dicho que Gloria Camila le da respuesta a todo y su actitud "es como si no hubiera pasado nada". Durante la charla le dice que no quiere nada sólo "que no se me deje así en televisión". Una vez finalizado el encuentro, el hijo de Raquel Bollo reconoce que sale de allí "contento y más tranquilo", pero al día siguiente cuando ve a su amiga de nuevo en televisión, "hace todo lo contrario a lo que había dicho", y la decepción es máxima.

Manuel Cortés ha confirmado que ahora no están bien aunque "le sigo teniendo el mismo cariño". Ha dejado claro que "nunca he estado enamorado de Gloria ni ella de mí, ella ha podido sentir algo de debilidad por mí". Y mientras Manuel hablaba, Gloria Camila guardaba silencio al llegar a la celebración del 70 cumpleaños de su tía Rosa Benito.