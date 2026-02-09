Un proyecto truncado y una silla azul "inesperada": la verdad de los dos nuevos concursantes de Pasapalabra que sustityen a Rosa y Manu

Tras entregarse el mayor bote de la historia de Pasapalabra (2.716.000 euros), Rosa Rodríguez y Manuel Pascual abandonaron el concurso presentado por Roberto Leal tal y como dictan las normas. El pasado 6 de febrero el presentador dio la bienvenida a dos nuevos concursantes: Óscar Torres y Edgar de las Heras. Dos historias y un mismo bote.

Óscar Torres nació en Alcalá de Henares, aunque actualmente reside en Madrid capital. La vida le llevó a graduarse en Geografía e Historia y a cursar un máster de Profesorado. A partir de este último capítulo de su vida quiso emprender el proyecto de montar una academia, aunque la pandemia truncó sus planes. Esta nueva aventura televisiva llega cargada de ilusión para el complutense que afirmó estar menos nervioso de lo esperado antes las miradas de un plató que aún recordaba a los anteriores concursantes.

Al otro lado se sentó Edgar de las Heras, sorprendido al verse como concursante oficial del formato: "ha sido inesperado para mí porque pensaba que venía a La silla azul, pero no". No obstante, Leal le invitó a tomárselo con calma y a dejar los nervios atrás: “te vamos a tratar muy bien”, aseguró el presentador alcalareño. Al ser preguntado por el (por ahora) reducido bote, Edgar mostró su lado más generoso al acordarse de su hijo. Siempre ha querido ir a Bora Bora y ganar el bote sería la excusa perfecta para viajar juntos.

Una de las pruebas más queridas de Pasapalabra es “La Pista Musical”, en la que tanto Manu como Rosa solían demostrar su lado más melómano, tal y como recordó Roberto Leal antes de presentar dicha prueba a los nuevos concursantes. El que salió victorioso fue Edgar, adivinando a los 2 segundos el éxito de King África “El camaleón” (1998).

El que tuvo más acierto en la gran prueba, “El Rosco”, fue Óscar, que envió a Edgar a “La Silla Azul” para el próximo programa. Acertó 19 palabras de las cuales 18 fueron resueltas en la primera vuelta.

Aunque todavía quede la estela de lo que fue el duelo más longevo de la historia de Pasapalabra, Edgar y Óscar vienen con muchos conocimientos y muchas ganas. Manuel Pascual fue el concursante más longevo del formato tras llegar un día después de entregarse el bote a Óscar Díaz en 2024. Rosa se convirtió en la mujer con más programas del concurso y en la ganadora del mayor bote de la historia. ¿Repetirá alguien alguna de estas hazañas?