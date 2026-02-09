Rosa abandona España tras convertirse en millonaria en Pasapalabra: "Estaba aquí de visita"

Historia de Pasapalabra, de los concursos, de la televisión. Rosa Rodríguez se ha convertido en la campeona más importante en los casi 26 años del programa al completar El Rosco y conquistar el bote récord de 2.716.000 euros. Se convierte así en la sucesora de Óscar Díaz, certifica que supera el premio de Rafa Castaño y se suma al club de héroes que inauguraron Pablo Díaz y Sofía Álvarez de Eulate en la actual etapa.

Han pasado un año y nueve meses desde el anterior bote. En concreto, 437 programas, los mismos que ha vivido Manu. El madrileño pone fin a su experiencia en Pasapalabra dejando así de alto el récord de permanencia, sin el broche que él también soñaba, pero llevándose un premio acumulado de 270.600 euros.

Cualquiera de los dos merecía los laureles como pareja más longeva en la historia del concurso, pero se los ha llevado Rosa en un duelo inolvidable. Su reacción demuestra su incredulidad, su sorpresa y la magnitud de la gesta. En shock mientras caía el confeti, el primer abrazo que ha recibido es el de Manu. Después, el de Roberto Leal. Intentando asimilarlo, la gallega sonreía a la vez que temblaba. “Pensaba que iba a ser que no”, le decía al presentador.

La familia de Rosa ha estado muy presente en su celebración tras convertirse en la campeona del mayor bote en toda la historia de Pasapalabra. La primera con la que ha compartido está feliz noticia ha sido su madre, Irma. “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”, le ha dicho y, además, dejando salir su acento argentino. Pasapalabra aún tenía otra sorpresa preparada para Rosa. También por videollamada, la concursante ha podido hablar con su hermana Alejandra. “Ella ha sido la mayor animadora que he tenido en este camino”, ha asegurado la nueva campeona. Su hermana, entre lágrimas, le ha respondido: “Porque te lo mereces y porque trabajaste muchísimo para esto, nadie tenía dudas de que lo iba a conseguir”.

En esta conversación, Rosa ha revelado cuál será el primer capricho que se dé tras haber sido la ganadora del bote de Pasapalabra. con el premio. “Andá pensando dónde quieres ir de viaje”, le ha dicho a su hermana. De hecho, ha confesado una promesa que le hizo a su tía: “Se fue el día que me llamasteis para venir a concursar, estaba aquí de visita y nos despedimos el día que venía para Madrid”. “Le prometí que, cuando ganara el bote, nos iríamos de viaje por toda Argentina, así que ahora lo haremos con ella, mi hermana, mi madre, todo el que se quiera venir”.