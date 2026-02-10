Delicado estado
Una concursante de 'La isla de las tentaciones', al borde del ingreso hospitalario: "Llevo unos días de mierda"
La exparticipante comparte la complicada situación por la que está pasando y que la ha llevado a tener mucha ansiedad
Kevin Rodríguez
La influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Alba Rodríguez, ha dejado a todos preocupados tras compartir con sus seguidores que ha vivido días muy complicados emocionalmente. Según ha relatado ella misma, la situación llegó a tal punto que estuvo “a punto del ingreso” debido a la ansiedad que ha sufrido en las últimas jornadas.
Alba no ha ocultado lo dura que ha sido esta etapa para ella: “Llevo unos días de mierda, no les voy a mentir, tengo los ojos hinchados de llorar y de estar hecha una mierda”, explicaba en redes visiblemente afectada tras verse envuelta en un problema que la sobrepasó.
Todo empezó cuando, durante un directo en TikTok, alguien filtró su número de teléfono en los comentarios, lo que provocó que comenzaran a llegarle llamadas y mensajes de números desconocidos sin parar.
La creadora de contenido ha detallado cómo ese ataque a su privacidad llegó a ser “una pesadilla”: “Estuve recibiendo llamadas de teléfono hasta las 5 de la mañana y mensajes por Whatsapp y SMS. Tuve que quitar mi foto de perfil, bloquear a todo el mundo e incluso apagar el teléfono”.
Debido a ello, Alba ha tenido que paralizar campañas de trabajo y tomarse un tiempo para poder recuperar la tranquilidad. A pesar del mal trago, ha intentado centrarse en lo positivo: “Ahora tengo que solucionar todo el problema”, ha dicho tajante mientras trabaja en recuperar su vida digital.
Además, le ha lanzado un duro mensaje a la persona responsable de filtrar sus datos: “Si te está llegando el video decirte que me pareces un desgraciado, que ojalá te venga todo el mal del mundo y te caiga el karma”.
