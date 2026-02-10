Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delicado estado

Una concursante de 'La isla de las tentaciones', al borde del ingreso hospitalario: "Llevo unos días de mierda"

La exparticipante comparte la complicada situación por la que está pasando y que la ha llevado a tener mucha ansiedad

'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

La influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Alba Rodríguez, ha dejado a todos preocupados tras compartir con sus seguidores que ha vivido días muy complicados emocionalmente. Según ha relatado ella misma, la situación llegó a tal punto que estuvo “a punto del ingreso” debido a la ansiedad que ha sufrido en las últimas jornadas.

Alba no ha ocultado lo dura que ha sido esta etapa para ella: “Llevo unos días de mierda, no les voy a mentir, tengo los ojos hinchados de llorar y de estar hecha una mierda”, explicaba en redes visiblemente afectada tras verse envuelta en un problema que la sobrepasó.

Todo empezó cuando, durante un directo en TikTok, alguien filtró su número de teléfono en los comentarios, lo que provocó que comenzaran a llegarle llamadas y mensajes de números desconocidos sin parar.

La creadora de contenido ha detallado cómo ese ataque a su privacidad llegó a ser “una pesadilla”: “Estuve recibiendo llamadas de teléfono hasta las 5 de la mañana y mensajes por Whatsapp y SMS. Tuve que quitar mi foto de perfil, bloquear a todo el mundo e incluso apagar el teléfono”.

Debido a ello, Alba ha tenido que paralizar campañas de trabajo y tomarse un tiempo para poder recuperar la tranquilidad. A pesar del mal trago, ha intentado centrarse en lo positivo: “Ahora tengo que solucionar todo el problema”, ha dicho tajante mientras trabaja en recuperar su vida digital.

Además, le ha lanzado un duro mensaje a la persona responsable de filtrar sus datos: “Si te está llegando el video decirte que me pareces un desgraciado, que ojalá te venga todo el mal del mundo y te caiga el karma”.

La hija de Rocío Jurado, última hora en urgencias por lo la pérdida de visión en el ojo tras la ruptura sentimental y mensaje de Rocío Flores: "Bastante mal"

Las disculpas de la consejera de Derechos Sociales por los retrasos en la dependencia: "Estamos poniendo todos los medios para solventarlo"

Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cepillo eléctrico de limpieza con el que dejarás las sartenes como nuevas: disponible por 14,99 euros

El restaurante a pie de carretera asturiano que es templo de peregrinación para los amantes del pote y solo cocina "con productos de cercanía y del concejo"

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

