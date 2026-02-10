La hija de Rocío Jurado, última hora en urgencias por lo la pérdida de visión en el ojo tras la ruptura sentimental y mensaje de Rocío Flores: "Bastante mal"

Pensaba Gloria Camila hace unos días que todo lo formado en torno a su triángulo amoroso quedaba resuelto con sus palabras en 'El Tiempo Justo': "Espero que ya se calme todo y que no tenga otra vez que volver a explicar nada". No creía que Manuel Cortés aparecería en 'Fiesta' para dar su versión de los hechos, "sin cobrar" como aclaraba Emma García antes de comenzar a hablar con el cantante que, entre otras cosas, dejaba claro que se sentía "decepcionado" con la hija de Ortega Cano.

No fue lo único que explicó el hijo de Raquel Bollo, que desgranaba ante un plató totalmente en silencio, cómo fue la reunión en casa de Gloria Camila, donde aclararon lo que tenían que aclarar. Él afirma que salió "contento y más tranquilo", pero que sólo 24 horas después las declaraciones de su amiga le hicieron sentirse decepcionado. La respuesta de Gloria ha sido escueta, pero clara y concisa cuando se le ha preguntado por esta inesperada intervención de Manuel. Con un "vale", la colaboradora ha dado por zanjado por el tema.

Ella ya lo ha dicho, está "soltera" y haciendo su vida como la siente: "Hay que guiarse un poco por las emociones, por los sentimientos. No todo en la vida es este rollo que se ha creado". Era a finales del pasado mes de enero cuando salía a la luz que la que fuera concursante de 'Supervivientes' se estaba dando una nueva oportunidad con el cantante, con quien había roto después de su paso por Honduras, tras su participación en 'Supervivientes All Stars'. La noticia sorprendía a muchos, pues lo último que se sabía era que podría estar manteniendo un romance con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. A partir de ese momento, se generaba lo que la creadora de contenido, de 29 años, ha considerado un gran "conflicto mediático" que le ha generado altos niveles de ansiedad. Tanto, que podíamos verla rompiéndose en directo y protagonizando un enfrentamiento con Emma García al no querer entrar en detalles sobre su vida sentimental.

Ahora, a raíz de unas declaraciones de Rocío Flores, hemos podido saber que la hija del diestro ha acudido al hospital, donde le han diagnosticado que sufre un "cuadro de ansiedad" que le está provocando la "pérdida de visión por un ojo". Así lo ha contado la nieta de Rocío Jurado: "Estaba bastante mal. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, incluso perdiendo un poco la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería al nivel que le ha sobrepasado la situación"