Jesús Vázquez: "Queremos que el Benidorm Fest tenga razón de ser por sí mismo y no porque el ganador vaya a otro festival"

A sus 60 años, Jesús Vázquez inicia una de las etapas más importante de su carrera. Después de más de tres décadas siendo uno de los rostros más importantes de Mediaset, el presentador da el salto a RTVE para ponerse al frente del Benidorm Fest, un reto profesional que llega en un momento de ilusión renovada. A su vez, el festival musical cumple cinco años desvinculado, por primera vez, de Eurovisión tras la salida de España del certamen por la presencia de Israel, y con el resto de convertirse en un gran acontecimiento musical con identidad propia.

Estrena nueva etapa profesional tras muchos años de carrera en Mediaset. ¿Cómo lo afronta?

Estoy con muchísima ilusión. Creo que ha llegado cuando tenía que llegar, he pasado la mayor parte de mi vida profesional ligado a Mediaset, como sabe todo el mundo. Ahí he hecho casi toda mi carrera y los mejores programas de mi vida. Si soy hoy quien soy y tengo la carrera que tengo, indiscutiblemente, es en gran parte gracias a Mediaset, aunque el final de nuestra relación por desgracia no ha sido tan bonito como a mí me hubiera gustado. Yo me hubiera querido ir con un abrazo por todo el cariño y por todo lo que les debo. Como los matrimonios de muchos años, a veces no acabas como quisieras, sino como hay que acabar.

¿Qué pasó?

Al final ha habido un poquito de roce, pero yo no quiero recordar eso, prefiero guardar en la memoria las miles y miles de horas maravillosas, de éxitos, de formatos increíbles que hemos hecho juntos y que me han llevado donde estoy. Quiero quedarme con ese recuerdo y siempre tendré un trocito en mi corazón en Mediaset porque también he vivido cosas increíbles en esa cadena, pero las cosas se acaban, todo tiene un principio y un fin, y ahora empieza otra etapa. Año nuevo, vida nueva, cadena nueva, y me hace muchísima ilusión porque es un 'check' que me faltaba en mi currículum, trabajar en la televisión pública, en la televisión de todos.

Todos los participantes del Benidorm Fest 2026 / RTVE

¿Es una responsabilidad estar en la televisión pública?

Es una responsabilidad nueva y diferente, porque esto no es una empresa privada, esto es la televisión que paga el ciudadano, y hay que hacerla con un respeto y con una profesionalidad especial. Tenemos que devolverles calidad, entretenimiento y rigor. Las televisiones privadas eligen sus líneas editoriales, lo que quieran decir o no es cuestión de ellos, pero la pública es la de todos, así que yo quiero trabajar para todos, entretener a todos, y me voy a dejar la piel en esa labor. Lo vivo como un reto, por un lado, pero también como la culminación de toda una historia de 36 años. Este año cumplo 36 años haciendo televisión y era hora de que trabajara en TVE.

¿Cómo será el Benidorm Fest este año?

TVE está tirando la casa por la ventana porque quieren hacer la mejor edición de todas y se están empleando a fondo. Ahora decimos que TVE es 'La casa de la música', queremos hacer música y darle espacio a los jóvenes talentos, pero también a los que ya llevan años y quieren probar suerte. Queremos hacer un festival transversal, que haya participantes de todos los colores y de todos los estilos musicales.

¿De qué manera mostrarán esa transversalidad?

Somos una sociedad multicultural muy variada, con gente de todo tipo de clase y condición. Eso es lo bonito. A mí me encanta que España sea un país hoy en día tan multicultural, tan multiracial, tan diverso, con gente tan diferente, y en este caso gente de orígenes muy distintos, que vienen de corrientes musicales diferentes y que se juntan todos en el festival por amor a la música. Luego serán el jurado y la gente que vota los que decidan quién quiere que gane, pero es bonito que haya tanta variedad y diversidad, respondiendo a la diversidad cultural que tenemos en este país, que es una de nuestras grandes riquezas.

¿Qué novedades trae esta edición?

Este año queremos tener el escenario más espectacular del mundo a nivel tecnológico, queremos aportar toda la tecnología más puntera. Tenemos a los mejores directores artísticos que han trabajado en Eurovisión y en otros festivales, entonces queremos hacer algo a lo grande, como se merece. Yo estuve este año, por ejemplo, en Milán, me coincidió haciendo un programa cuando se celebra San Remo allí, que digamos que es un poco el equivalente al Benidorm Fest. San Remo es un evento nacional de primera, en el sentido de que se para el país cada noche durante una semana para ver su festival. Yo entro aquí con esa ilusión de ensanchar el Benidorm, hacer cosas nuevas, mejorar lo que se pueda y convertirlo en un evento que todo el mundo esté deseando que llegue cada año.

Compartirá escenario con Javier Ambrossi, que también se estrena como presentador.

Estamos teniendo una química maravillosa, Javi es un ser de luz increíble que se ha cruzado en mi vida. Yo tenía muchas ganas de conocer a Los Javis porque su trabajo me ha encantado desde que empezaron, desde 'Paquita Salas' yo ya era fan de ellos y a partir de ahí les he ido siguiendo los pasos. Nos reímos mucho, estamos todo el día mandándonos mensajes, nos mandamos hasta los estilismos. Estamos muy conectados.

Javi Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand / RTVE

También regresa Inés Hernand por cuarta edición.

Ella es una mujer inteligentísima, cosa que yo admiro mucho. Es muy rápida, muy divertida, mordaz, irónica, ácida cuando hace falta, y funciona muy bien delante de las cámaras, se las come. Yo creo que hacemos un gran equipo de presentadores y la cosa va a funcionar. Espero que se transmita y llegue al público esa química que hemos creado entre nosotros.

RTVE decidió que España no participaría en Eurovisión por la presencia de Israel. ¿Comparte la decisión?

Yo comparto por supuesto la decisión y no entiendo por qué esto ha generado la más mínima polémica. Las propias normas del festival dicen que, si un país ataca e invade a otro, no participa en Eurovisión. Esa es una norma. Rusia lo hizo, Rusia invadió Ucrania, empezó a masacrar a sus civiles, y quedó expulsada de Eurovisión. A todo el mundo le pareció genial que no vinieran. Israel ataca a un país, entra en Gaza, comete un genocidio y extermina a cientos de miles de personas, por lo tanto, no debería participar.

¿Por qué eso es polémico?

Yo estoy esperando que alguien venga y me lo explique. Las normas son las normas. Si tú invades un país, no vas a Eurovisión. Y sobre todo, ¿por qué Rusia y Bielorrusia no van? ¿Y por qué Israel sí? ¿Alguien puede decir la diferencia? ¿O es que no pueden decir la diferencia porque al que lo diga se le caería la cara de vergüenza? Porque hay otros intereses, hay lobbies, hay gente presionando... Yo no me meto mucho en política, pero no entiendo la distinción entre Rusia e Israel.

¿Cómo tiene que ser el futuro del Benidorm Fest sin Eurovisión?

Queremos dotar al festival de una personalidad propia que tenga razón de ser por sí mismo y no porque el ganador vaya a ir a otro festival. Además, tenemos unos premios colosales este año. Para empezar, 150.000 euros para los ganadores, que serían 100.000 para los cantantes y 50.000 para los compositores del tema. Y luego hay otros dos premios, el de TelevisaUnivisión, que elegirán a otro de los participantes para llevárselo a Miami y grabar un tema con un productor musical y lo promocionarán en el gigante de la comunicación americana, y los otros se van a Estocolmo, a la sede central de Spotify, que es el mayor distribuidor de música del mundo, y van a grabar allí un tema que Spotify promocionará en todo el mundo.

¿Cuál es el objetivo?

Queremos que la gente que participe sepa que puede estar dando el gran salto en su vida para lanzar su carrera musical con un apoyo tan grande como puede ser, por un lado, Spotify o, por otro, un apoyo en América Latina y en Miami. Queremos que la gente venga porque les gustaría ganar eso en sí mismo, no porque vaya a ir a otro festival. En eso está nuestra lucha.