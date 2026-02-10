José Ortega Cano reaparece tras el última hora del estado de salud de la hija de Rocío Jurado: "No es ninguna tontería"

José Ortega Cano ha querido lanzar un mensaje de calma en pleno torbellino mediático por el delicado momento de salud que atraviesa su hija, Gloria Camila. La preocupación ha estallado cuando se supo que la joven había tenido que acudir de urgencia al hospital por un fuerte cuadro de ansiedad, hasta el punto de empezar a perder visión en su ojo derecho, una situación que su sobrina Rocío Flores ha relatado con detalle en televisión. A este susto médico se suma la presión constante de su vida sentimental expuesta al público y las declaraciones de terceros en los platós, como el propio Manuel Cortés, que han convertido la intimidad de Gloria en tema de debate mientras ella trata de recomponerse.

En ese contexto, José Ortega Cano ha explicado cómo se encuentra su hija después del episodio que la llevó a Urgencias, insistiendo en que, dentro de la gravedad del susto, Gloria "está muy bien" y agradeciendo el interés mostrado. El diestro confirma que la joven se recupera tras haber tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad que, según su entorno, la ha "sobrepasado" hasta afectar a su visión, pero evita pronunciarse sobre si todo el ruido mediático y las polémicas relacionadas con sus relaciones están pasando factura a su salud. Mientras él se mantiene prudente, en televisión se sigue diseccionando el llamado "triángulo" sentimental que involucra a Gloria con Manuel Cortés y Álvaro García, una exposición constante que su familia considera clave en el deterioro emocional que ha terminado llevándola al hospital.

Rocío Flores, que ha decidido instalarse en Madrid para que su tía no esté sola, ha sido la voz más contundente al describir lo que está ocurriendo puertas adentro: habla de un cuadro de ansiedad "bastante fuerte" y de una pérdida parcial de visión en el ojo derecho que "no es ninguna tontería", dejando claro que el límite entre el espectáculo y el sufrimiento real se ha traspasado. Frente a las insinuaciones y las teorías sobre la vida amorosa de Gloria, Rocío ha subrayado que su prioridad no es alimentar polémicas sino protegerla, pidiendo respeto y recordando que lo que algunos ven como contenido para tertulias es, en realidad, un problema de salud serio que ha convertido la ansiedad y el desgaste emocional en un daño físico tangible.