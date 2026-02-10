Laura Madrueño rompe su silencio tras anunciar que deja 'Supervivientes': sintió la misma corazonada que Lara Álvarez
La presentadora será sustituida por María Lamela
Días después de que Mediaset anunciase a través de una escueta nota de prensa la salida de Laura Madrueño de 'Supervivientes' después de tres años presentando el reality desde Honduras, y revelase que la periodista María Lamela -hasta ahora en La Sexta- será su sustituta en la próxima edición del programa, que arrancará el próximo 5 de marzo y estará de nuevo presentado por Jorge Javier Vázquez, siendo Sandra Barneda la encargada de los debates de los domingos, la que fuera 'chica del tiempo' de Telecinco ha roto su silencio.
A través de sus redes sociales, donde ha compartido un carrusel de imágenes de la última edición de 'Supervivientes All Stars 2' para resumir su paso por los Cayos Cochinos, Laura se ha despedido de la audiencia con una carta abierta en la que, además de revelar que ha sido ella quién ha tomado la decision de abandonar 'Supervivientes' para emprender nuevos proyectos, ha querido desear suerte públicamente a su sucesora.
"Como todos sabéis, pongo fin a un ciclo increíble de tres años en 'Supervivientes'. Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome" ha expresado, reconociendo que "sentía que ya tocaba empezar nuevos retos aprovechando todo lo aprendido, en mi casa Mediaset, y por eso he puesto fin a esta maravillosa aventura".
"Suerte de corazón, María, que coge el testigo y estoy segura de que vivirá una experiencia única" ha añadido acordándose de su sustituta María Lamela, antes de decir adiós al público y a todo el equipo con el que ha trabajado mano a mano desde que en 2023 se convirtió en la presentadora del reality desde Honduras tras la marcha de Lara Álvarez. A la asturiana le pasó algo similar. Sintió que debía cerrar esa etapa de su vida y abrirse a otros proyectos con los que sentirse más cómoda.
"Nos veremos muy pronto" ha concluido, dejando entrever que ya tiene nuevos proyectos televisivos en marcha y que no tardará en compartirlos con sus seguidores.
