Preocupación por Enrique Ponce tras lo ocurrido en las últimas horas con Ana Soria: 19 semanas

Alejado del foco mediático y disfrutando de una vida tranquila en Almería junto a Ana Soria tras su retirada de los ruedos a finales de 2024, Enrique Ponce ha reaparecido en la gala de presentación de los carteles de la nueva temporada de la Real Maestranza de Sevilla en el Cartuja Center, una cita en la que se ha reencontrado con numerosos amigos y compañeros, como Jose Mari Manzanares, Francisco Rivera, Alejandro Talavante, o Juan Ortega, a los que no ve tanto como le gustaría desde que se cortó definitivamente la coleta.

A pesar de que su noviazgo con la joven almeriense, que dura ya más de seis años, marcha viento en popa y hay quien sigue insistiendo en que más pronto que tarde se darán el 'sí quiero' -unos planes de boda sobre los que nunca se han pronunciado públicamente- el exmarido de Paloma Cuevas ha acudido al evento en solitario, desatando las preguntas sobre la razón por la que Ana no le ha acompañado en este acto tan especial.

Fiel a su discreción, Ponce ha guardado silencio sobre su relación y, aunque ha asegurado que todo marcha "muy bien", ha dejado en el aire cómo está su novia, ya que lo último que supimos de ella fue que tras terminar la carrera de Derecho estaba haciendo un Máster que le consumía parte de su tiempo, y en el que estaba completamente centrada.

El de Chiva tampoco se ha pronunciado sobre el gran momento que está viviendo Paloma al lado de Luis Miguel, evitando revelar quién cree que pasará primero por el altar, ya que ambos han encontrado la estabilidad y la felicidad en Ana y el cantante mexicano tras su separación en 2020.

Noticias relacionadas

Ana Soria lleva desaparecida en sus redes sociales desde hace más de 19 semanas. La pareja de Ponce compartía de manera discreta y espaciada sus recuerdos de vacaciones. Pero desde 2025, la joven no ha vuelto a subir ninguna imagen junto a Ponce o amigos.