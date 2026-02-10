Preocupación por Enrique Ponce tras lo ocurrido en las últimas horas con Ana Soria: 19 semanas
Unos planes de boda que no han llegado
Alejado del foco mediático y disfrutando de una vida tranquila en Almería junto a Ana Soria tras su retirada de los ruedos a finales de 2024, Enrique Ponce ha reaparecido en la gala de presentación de los carteles de la nueva temporada de la Real Maestranza de Sevilla en el Cartuja Center, una cita en la que se ha reencontrado con numerosos amigos y compañeros, como Jose Mari Manzanares, Francisco Rivera, Alejandro Talavante, o Juan Ortega, a los que no ve tanto como le gustaría desde que se cortó definitivamente la coleta.
A pesar de que su noviazgo con la joven almeriense, que dura ya más de seis años, marcha viento en popa y hay quien sigue insistiendo en que más pronto que tarde se darán el 'sí quiero' -unos planes de boda sobre los que nunca se han pronunciado públicamente- el exmarido de Paloma Cuevas ha acudido al evento en solitario, desatando las preguntas sobre la razón por la que Ana no le ha acompañado en este acto tan especial.
Fiel a su discreción, Ponce ha guardado silencio sobre su relación y, aunque ha asegurado que todo marcha "muy bien", ha dejado en el aire cómo está su novia, ya que lo último que supimos de ella fue que tras terminar la carrera de Derecho estaba haciendo un Máster que le consumía parte de su tiempo, y en el que estaba completamente centrada.
El de Chiva tampoco se ha pronunciado sobre el gran momento que está viviendo Paloma al lado de Luis Miguel, evitando revelar quién cree que pasará primero por el altar, ya que ambos han encontrado la estabilidad y la felicidad en Ana y el cantante mexicano tras su separación en 2020.
Ana Soria lleva desaparecida en sus redes sociales desde hace más de 19 semanas. La pareja de Ponce compartía de manera discreta y espaciada sus recuerdos de vacaciones. Pero desde 2025, la joven no ha vuelto a subir ninguna imagen junto a Ponce o amigos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí