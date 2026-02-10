Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: "He petado"

Esto es lo que ha pasado

Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: &quot;He petado&quot;

Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: "He petado" / Telecinco

Benito Domínguez

EP

En los últimos días, la preocupación por el estado anímico de Gloria Camila ha ido en aumento y es que las continuas informaciones que se han sucedido sobre su vida sentimental le han situado en el centro de la polémica. En esta ocasión la joven ha reaparecido en el programa 'El Tiempo Justo' donde ha hablado de cómo se encuentra y cómo afronta esta nueva etapa en su vida.

Tras la alerta que hacía saltar su sobrina Rocío Flores sobre los problemas de visión que está teniendo Gloria Camila en los últimos días, la joven aprovechó la ocasión para explicarse. "No está siendo mi mejor momento, tuve cefalea tensional por ansiedad y visión borrosa y me atendieron los médicos" comenzaba explicando la hiija de José Ortega Cano. "Fue un dolor de cabeza y empecé a ver muy borroso" añadía sobre los problemas que le ha causado el estrés que ha soportado en las últimas semanas.

Optando por mantener su vida personal lo más alejada posible del foco mediático, Gloria prefería no hablar de cómo está su relación con Álvaro García y Manuel Cortés con los que parece que ha puesto distancia tras todo lo sucedido. Reconociendo que no ha sabido manejar el 'huracán mediático' en los últimos días, Gloria añadía: "He petado, creo que se ha hecho tanta bola que no he sabido gestionarlo. Nunca he vetado un tema pero ahora voy a mirar por mí y no voy a entrar en este tema".

Noticias relacionadas y más

Familia

Con el apoyo incondicional de su familia, la joven ha explicado ante Joaquín Prat que su círculo más cercano le pide que mire por ella y por su salud, que es lo más importante en estos momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  7. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

El gijonés que emula a Maradona y que convirtió sus lesiones en arte: así es Álvaro Obregón, subcampeón del mundo del freestyle

El gijonés que emula a Maradona y que convirtió sus lesiones en arte: así es Álvaro Obregón, subcampeón del mundo del freestyle

Los poemas del asturiano que vivió en Wuhan, la “zona cero”, el estallido del covid: “Creo que todavía no hemos reflexionado sobre cómo nos afectó la pandemia”

Los poemas del asturiano que vivió en Wuhan, la “zona cero”, el estallido del covid: “Creo que todavía no hemos reflexionado sobre cómo nos afectó la pandemia”

El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: "Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda"

El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: "Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda"

Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: "He petado"

Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: "He petado"

Siete agrupaciones participarán en el certamen de bandas de Semana Santa de Avilés

Siete agrupaciones participarán en el certamen de bandas de Semana Santa de Avilés

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"
Tracking Pixel Contents