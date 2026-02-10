Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: "He petado"
Esto es lo que ha pasado
En los últimos días, la preocupación por el estado anímico de Gloria Camila ha ido en aumento y es que las continuas informaciones que se han sucedido sobre su vida sentimental le han situado en el centro de la polémica. En esta ocasión la joven ha reaparecido en el programa 'El Tiempo Justo' donde ha hablado de cómo se encuentra y cómo afronta esta nueva etapa en su vida.
Tras la alerta que hacía saltar su sobrina Rocío Flores sobre los problemas de visión que está teniendo Gloria Camila en los últimos días, la joven aprovechó la ocasión para explicarse. "No está siendo mi mejor momento, tuve cefalea tensional por ansiedad y visión borrosa y me atendieron los médicos" comenzaba explicando la hiija de José Ortega Cano. "Fue un dolor de cabeza y empecé a ver muy borroso" añadía sobre los problemas que le ha causado el estrés que ha soportado en las últimas semanas.
Optando por mantener su vida personal lo más alejada posible del foco mediático, Gloria prefería no hablar de cómo está su relación con Álvaro García y Manuel Cortés con los que parece que ha puesto distancia tras todo lo sucedido. Reconociendo que no ha sabido manejar el 'huracán mediático' en los últimos días, Gloria añadía: "He petado, creo que se ha hecho tanta bola que no he sabido gestionarlo. Nunca he vetado un tema pero ahora voy a mirar por mí y no voy a entrar en este tema".
Familia
Con el apoyo incondicional de su familia, la joven ha explicado ante Joaquín Prat que su círculo más cercano le pide que mire por ella y por su salud, que es lo más importante en estos momentos.
