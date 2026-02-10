Revolución en Pasapalabra: estreno por todo lo alto y... ¿nuevo Manu?

Édgar de las Heras compartió programa con Óscar Torres a partir del 7 de febrero de 2026, justo un día después de que se entregase el mayor bote de la historia del formato (2.716.000€), despidiendo así al duelo más longevo de la historia del concurso (Rosa Rodríguez y Manuel Pascual).

El pasado lunes 9 de febrero, Edgar de las Heras cerró su corta estancia en el concurso tras perder en "La Silla Azul". Cabe recordar que desde un inicio Edgar se vio gratamente sorprendido por convertirse en concursante oficial del formato de Antena 3, y tampoco negó su ilusión por ganar el bote, con el que podría hacer realidad el sueño de su hijo: viajar a Bora Bora.

El nuevo concursante que se ha hecho con el lugar de Edgar es Alejando Ruiz, un joven madrileño, precisamente como Manu, que ha terminado su etapa en el programa tras la derrota de Rosa.. Es ingeniero geólogo y confesó estar muy nervioso por pisar el plató por primera vez. Entre las primeras confidencias con el presentador (Roberto Leal) reveló haberse presentado al concurso de una forma bastante espontánea, coincidiendo con una pausa en sus estudios. La posibilidad de ganar el aún pequeño bote está ahí. Tan pequeño que, entre risas, Alejandro solo expresó un único deseo: tomar un chocolate con churros con su madre, Ana María. Afirmó que su familia es su pilar fundamental y mandó un saludo a una persona muy especial para él: “mamá, eres la mejor”. Los sueños, sueños son y de llevarse una cuantiosa suma no descarta ahorrar para una futura vivienda.

¿Cómo fue su primer día?

A pesar de arrancar el programa con mucha presión, completó un día redondo. Una de las pruebas que más suele costar a las “celebrities” invitadas y a los nuevos concursantes es “¿Dónde están?”. Sin embargo, Alejandro mostró su memoria fotográfica descubriendo las nueve palabras a falta de 36 segundos para que se terminase el tiempo.

En la prueba estrella, “El Rosco” demostró venir pisando fuerte. A pesar de fallar una palabra en la primera vuelta, completó el Rosco antes que su compañero y rival Óscar, al que obligó a tener que jugársela en los últimos segundos, fallando dos respuestas en total. Óscar se enfrentará por primera vez a "La Silla Azul".

Aunque en Pasapalabra las estancias pueden ser muy escuetas, Alejandro parece haber venido con mucha determinación y ganas de llevarse el bote. ¿Quién sabe? A lo mejor Óscar y Alejandro son los próximos Manu y Rosa.