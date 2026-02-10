El sustituto de Manu dice adiós a Pasapalabra de forma inesperada: una "ventolera"

Rosa y Manu ya son historia de Pasapalabra. El plató de Pasapalabra vibró con el momento en el que Rosa Rodríguez se convertía en ganadora del bote más alto en la historia del concurso. Con el "sí" eufórico de Roberto Leal a su última respuesta, estallaron las emociones... y también el confeti.

Tras hacerse con los más de 2,7 millones de euros, daba por finalizada un era en Pasapalabra y comenzaba otra nueva, con nuevas caras. Édgar y Óscar llegaban al plató para comenzar una nueva aventura. Una aventura que duraba poco para el nuevo concursante. Eso sí, la tranquilidad que dejó la llegada de Édgar y Óscar tras el histórico bote de Rosa ha durado poco. Édgar, obligado a jugar la Silla Azul tras perder su primer Rosco, se ha medido a Alejandro, un joven geólogo que ha confesado estar muy nervioso en su debut en el plató de Pasapalabra.

La elección de la letra R ha sido decisiva para Alejandro, que ha mantenido la calma ante los errores de su rival. Édgar ha fallado en dos ocasiones en apenas un minuto y ha quedado eliminado. Así, Alejandro se convierte en concursante de pleno derecho y toma el relevo en el programa. El nuevo concursante de Pasapalabra se llama Alejandro Ruiz y se ha hecho con el puesto tras ganar a Édgar en la Silla Azul. Es ingeniero geólogo y llega de Madrid, en concreto de Pinto. En su presentación, le ha dicho a Cristina que se ha animado a participar por una "ventolera", coincidiendo con una tregua de tiempo que le han dado sus estudios. Además, pese a su aparente tranquilidad al salir al plató, ha reconocido: "Estoy cagado".

Ya superada la Silla Azul, Alejandro ha contado más detalles personales a Roberto Leal. Ha confesado estar "flipando" y se ha acordado de su familia: de sus padres y de sus dos hermanos. En especial a nombrado a su madre: "Es la que me instó desde pequeñito a estar aquí". De hecho, se puede decir que el entrenamiento de Ana María ha sido fundamental porque le sugería palabras y le decía: "Mírala, que igual te la preguntan". Además, ya antes de El Rosco, ha revelado qué haría con el bote, luchando para empezar por un premio de 106.000 euros. "Tengo una broma con mi madre", ha comentado el madrileño, porque lo que ella le ha pedido es que la invite a un café con churros. "Espero que me dé", ha apostillado con humor. Lo que le sobre sería para ahorrarlo, quizá pensando en una vivienda.

Alejandro ha llegado a El Rosco con 135 segundos en su marcador y ha comenzado muy seguro de sí mismo sumando varios aciertos. Óscar, sin embargo, ha empezado con 131 segundos y le ha costado un poco más arrancar. A pesar de haber fallado en una letra en la primera vuelta, Alejandro ha logrado terminar su tiempo con 21 aciertos en su marcador, obligando a Óscar a conseguir diez aciertos en 30 segundos para superarlo.