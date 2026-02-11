Alejandra Rubio amenaza a sus compañeros en Vamos a ver: "Vais a salir peor parados que yo"
La hija de Terelu Campos no se corta en directo
Alejandra Rubio está en pie de guerra, y es que tras asegurarse que estaba embarazada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, algo que no ha confirmado ni desmentido, ahora amenaza a sus compañeros en Vamos a ver: "Vais a salir peor parados que yo".
Y es que la hija de Terelu Campos, que no se corta en directo, criticó a algunas "amigas" de su abuela, María Teresa Campos, que ahora se dedican a criticar a su familia. Entre ellas, Mayte Valdelomar, quien había asegurado que Alejandra se dirigió a ella con malos modales cuando estaban en maquillaje.
Alejandra lo desmintió, pero Luis Pliego explicó que se acordaba de ese día: "Igual me había tomado una pastilla mágica, pero ese día yo os vi en maquillaje a las dos. Vi entrar en la sala a Mayte totalmente hundida. No me dijo que había sido Alejandra, me dijo que había sido Terelu la que se había dirigido a ella", destacó.
Amenaza
Pues parece que este comentario no le sentó nada bien a Alejandra quien aseguró que "yo no estoy a hablar en público lo que hablo con mis compañeros detrás de cámaras. Pero si queréis empiezo a hablar, que tengo para hablar lo más grande de todo lo que decís en las publicidades. Vais a salir peor parados que yo".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero