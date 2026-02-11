Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alejandra Rubio amenaza a sus compañeros en Vamos a ver: "Vais a salir peor parados que yo"

La hija de Terelu Campos no se corta en directo

Alejandra Rubio amenaza a sus compañeros en Vamos a ver: &quot;Vais a salir peor parados que yo&quot;

Alejandra Rubio amenaza a sus compañeros en Vamos a ver: "Vais a salir peor parados que yo" / Telecinco

Benito Domínguez

Alejandra Rubio está en pie de guerra, y es que tras asegurarse que estaba embarazada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, algo que no ha confirmado ni desmentido, ahora amenaza a sus compañeros en Vamos a ver: "Vais a salir peor parados que yo".

Y es que la hija de Terelu Campos, que no se corta en directo, criticó a algunas "amigas" de su abuela, María Teresa Campos, que ahora se dedican a criticar a su familia. Entre ellas, Mayte Valdelomar, quien había asegurado que Alejandra se dirigió a ella con malos modales cuando estaban en maquillaje.

Alejandra lo desmintió, pero Luis Pliego explicó que se acordaba de ese día: "Igual me había tomado una pastilla mágica, pero ese día yo os vi en maquillaje a las dos. Vi entrar en la sala a Mayte totalmente hundida. No me dijo que había sido Alejandra, me dijo que había sido Terelu la que se había dirigido a ella", destacó.

Amenaza

Pues parece que este comentario no le sentó nada bien a Alejandra quien aseguró que "yo no estoy a hablar en público lo que hablo con mis compañeros detrás de cámaras. Pero si queréis empiezo a hablar, que tengo para hablar lo más grande de todo lo que decís en las publicidades. Vais a salir peor parados que yo".

