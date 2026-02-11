Una madre deja la totalidad de su herencia a su perrita Mulán: "No estoy loca, mi hijo lo entiende"

Las mascotas son una parte imprescindible en la vida de muchas personas. Este es el caso de Consuelo Correa que ha decidido dejar la totalidad de su herencia a su perrita llamada Mulán en lugar de a su propio hijo. Aunque la ley española no permite que los perros se conviertan en herederos directos, su bienestar puede estar garantizado a través del testamento.

Su historia se dio a conocer el pasado viernes en la emisión del programa "Y ahora Sonsoles" sorprendiendo tanto a los colaboradores como al público con su decisión: "Garantizar el bienestar de Mulán es mi prioridad, mi hijo recibirá la legítima, lo entiende y no lo necesita".

El testamento: del hijo al perro

No se trata ni de una extravagancia ni de un capricho, Consuelo recalca que es un consenso entre los dos familiares. La mujer jubilada de 71 años que ha compartido más de doce años de vida con su querida perrita, acude al notario para cambiar su testamento. Además, afirma que no quiere imponer una carga a la vida de su hijo, ya que su trabajo no le permite pasar tiempo en casa.

Él también declara ser un gran amante de los animales, siendo consiente, según su madre, de no poder dedicar todo el tiempo necesario al cuidado de Mulán. Consuelo matiza: "Mi hijo es una persona encantadora que afortunadamente lleva una buena vida, tiene un buen trabajo y podrá valerse por sí solo".

Y ahora Sonsoles / Antena 3

Pasión por los animales

Consciente de su salud delicada tras numerosas operaciones a corazón abierto, modificó su testamento para asegurar que Mulán y otros animales fueran cuidados adecuadamente. Consuelo aclaró que su decisión no es un acto impulsivo.

España, a diferencia de otros países como Estados Unidos, la legislación no reconoce a las mascotas como sujetos de derecho ni como herederos. Por ello, la porción de la herencia reservada por ley será para su hijo, mientras que la parte restante se destinará a Animal Rescue, una protectora de animales con la que ya colabora todos los meses. Además, la invitada ha asegurado en su conversación a Sonsoles Ónega la gran necesidad económica que tienen actualmente este tipo de fundaciones al no recibir ninguna subvención. Como bien explicaron en el programa, tan solo las perreras municipales son las que reciben ayudas.

Mulán, la perrita de Consuelo / Antena 3

Una decisión altruista

Tras la Ley de bienestar animal que reconoce a las mascotas como un miembro más de la familia, se ha convertido en todo un fenómeno la inclusión de los animales domésticos en los testamentos. Por lo tanto, estamos ante un cambio social significativo en la manera de percibir a los animales. De este modo, aunque Mulán no herede de forma directa el patrimonio de su dueña, su bienestar queda protegido legalmente y vinculado a un compromiso solidario.