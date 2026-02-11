El duro testimonio de Mercedes, de 57 años, que tras enviudar comenzó a salir con su cuñado: "Mi marido era muy celoso, me encerraba en casa bajo llave"
Lorenzo, su actual novio, de 83 años, asegura que esta vecina de Cózar (Ciudad Real) "siempre" le gustó: "Desde que tenía 5 o 6 añetes y jugábamos a los médicos"
Fueron cuñados durante años y ahora son novios. Es la historia de amor de Mercedes (57 años) y Lorenzo (83 años), ambos vecinos de Cózar, en Ciudad Real. La pareja acudió al plató de "Y ahora Sonsoles" para hablar de su curiosa relación, y en consecuencia, del sufrimiento de la mujer durante su matrimonio. Mercedes se casó con tan solo 17 años con Gregorio, el hermano de Lorenzo, y a la boda solo acudieron su padre "y un par de hermanos". Toda la familia se oponía.
"No lo querían, porque era mucho mayor que yo". Tanto como más de 20 años. Los mismos o incluso más (26) que se lleva con Lorenzo. "Fue feliz entrecomillas, porque Gregorio era muy celoso. Me encerraba en casa bajo llave cuando salía a trabajar. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde", relató, dejando boquiabierta a Sonsoles Ónega. Con tan solo 21 años, Mercedes ya tenía 4 hijos. Enviudó en 2018.
Los intentos de suicidio de Lorenzo
Primero, en 2012, perdió a su mujer Lorenzo. Entonces, el mundo se le vino abajo, según confesó. "Me encerré en casa y muchas veces me iba a un sitio para quitarme la vida, porque estaba tan apagado...". Volvió entonces al pueblo y allí se reencontró con su amor de toda la vida: su cuñada Mercedes. Mientras que a ella el hombre le hacía"tilín", Lorenzo afirmó que "siempre" le gustó ella. Desde la infancia. "Desde que tenía 5 o 6 añetes ya me llamaba la atención. Jugábamos juntos, jugábamos a los médicos. Me ha gustado siempre", señaló.
El noviazgo empezó por la broma de un hijo
Pese a todo, Mercedes y Lorenzo nunca pensaron en ser novios. Él por la edad: "Le saco muchos años". Y ella, porque la muerte de su marido todavía estaba muy reciente. Pero lo que empezó siendo una broma del hijo de Mercedes acabó por ser una realidad. "Esto vino por una broma de mi hijo, que dijo que para encontrar en casa a un extraño que prefería mejor uno de la familia, al tío Lorenzo", contó.
Y lo que empezaron siendo paseos por el pueblo acabó convirtiéndose en una historia de amor. Esa que en Cózar fue muy criticada. "Nos criticaron muchísimo. Que estaba loca, que a los pocos meses de enviudar ya me había juntado con otro...", señaló Mercedes. Sin embargo, su relación perdura hoy y sigue muy viva.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos