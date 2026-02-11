El duro testimonio de Mercedes, de 57 años, que tras enviudar comenzó a salir con su cuñado: "Mi marido era muy celoso, me encerraba en casa bajo llave"

Fueron cuñados durante años y ahora son novios. Es la historia de amor de Mercedes (57 años) y Lorenzo (83 años), ambos vecinos de Cózar, en Ciudad Real. La pareja acudió al plató de "Y ahora Sonsoles" para hablar de su curiosa relación, y en consecuencia, del sufrimiento de la mujer durante su matrimonio. Mercedes se casó con tan solo 17 años con Gregorio, el hermano de Lorenzo, y a la boda solo acudieron su padre "y un par de hermanos". Toda la familia se oponía.

"No lo querían, porque era mucho mayor que yo". Tanto como más de 20 años. Los mismos o incluso más (26) que se lleva con Lorenzo. "Fue feliz entrecomillas, porque Gregorio era muy celoso. Me encerraba en casa bajo llave cuando salía a trabajar. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde", relató, dejando boquiabierta a Sonsoles Ónega. Con tan solo 21 años, Mercedes ya tenía 4 hijos. Enviudó en 2018.

Los intentos de suicidio de Lorenzo

Primero, en 2012, perdió a su mujer Lorenzo. Entonces, el mundo se le vino abajo, según confesó. "Me encerré en casa y muchas veces me iba a un sitio para quitarme la vida, porque estaba tan apagado...". Volvió entonces al pueblo y allí se reencontró con su amor de toda la vida: su cuñada Mercedes. Mientras que a ella el hombre le hacía"tilín", Lorenzo afirmó que "siempre" le gustó ella. Desde la infancia. "Desde que tenía 5 o 6 añetes ya me llamaba la atención. Jugábamos juntos, jugábamos a los médicos. Me ha gustado siempre", señaló.

El noviazgo empezó por la broma de un hijo

Pese a todo, Mercedes y Lorenzo nunca pensaron en ser novios. Él por la edad: "Le saco muchos años". Y ella, porque la muerte de su marido todavía estaba muy reciente. Pero lo que empezó siendo una broma del hijo de Mercedes acabó por ser una realidad. "Esto vino por una broma de mi hijo, que dijo que para encontrar en casa a un extraño que prefería mejor uno de la familia, al tío Lorenzo", contó.

Y lo que empezaron siendo paseos por el pueblo acabó convirtiéndose en una historia de amor. Esa que en Cózar fue muy criticada. "Nos criticaron muchísimo. Que estaba loca, que a los pocos meses de enviudar ya me había juntado con otro...", señaló Mercedes. Sin embargo, su relación perdura hoy y sigue muy viva.