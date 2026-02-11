Marc Giró ya tiene nombre para su programa en La Sexta, que da pistas sobre su temática

Parece que el aterrizaje de Marc Giró en La Sexta no dejará a nadie indiferente, sobre todo tras conocerse cuál será el nombre de su programa, que da pistas sobre su temática.

Y es que el espacio que se estrenará este año, aunque todavía no cuenta con una fecha definida, se llamará Cara al show, en clara alusión al hinmo falangista. Y de este modo, parece que el nuevo programa de Marc Giró no diferirá mucho de su experiencia en TVE con el Late Xou, más bien será continuista.

Al menos eso es lo que ha asegurado el propio Marc Giró cuando ha hablado sobre su nuevo programa.

Entrevistas

De momento poco se conoce sobre cómo será Cara al show, lo que sí está claro que contará con entrevistas a distintas personalidades, al igual que ocurría con el Late Xou; y que contará con un humor mordaz.